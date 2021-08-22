В России

45 минут назад

Правила въезда в Грецию изменили для российских туристов

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На территории Греции начал действовать новый порядок для въезда туристов. Эти правила также касаются путешественников из России.

Согласно новым требованиям, все непривитые граждане старше 12 лет должны проходить процедуру ПЦР-тестирования в аэропорту прибытия, даже если они начали вакцинацию, сообщает РИА ФАН. Ранее такая процедура носила выборочный характер.

Если результаты анализа на коронавирус окажутся положительными, отдыхающему предстоит отправиться на десятидневный карантин, который оплачивается греческим правительством. Туристам также нужно иметь при себе документ о прохождении вакцинации с указанием того, что его владелец прошел процедуру не позже чем за две недели до поездки, либо справку, подтверждающую перенесенную болезнь.

При въезде путешественники обязаны иметь при себе документ об иммунизации с указанием того, что его владелец был привит от COVID-19 не позже чем за две недели до поездки. Допускается заполнение свидетельства на русском языке.
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