Общество

сегодня, 09:01

В Лебедяни построят новую школу

2 565
#школа #строительство
В Лебедяни построят новую школу

А уже существующую – отремонтируют.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в Instagram об итогах своего визита в Лебедянский район. Губернатор сообщил, что долгожданная лебедянцами школа будет построена, а существующая – отремонтирована. Игорь Артамонов взял район под личный контроль.



Напомним, лебедянцы неоднократно выступали за строительство нового учреждения образования. Соответствующая петиция была размещена на Российской общественной платформе в 2018 году. Автор жаловался на ветхость зданий, неудобный график занятий и переполненность школ.
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#школа #строительство

Комментарии (2)

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Фокс

21 минуту назад
Все новости пишутся глаголами прошедшего времени - разбили, приехали, украли, увидели, построили и т.д.. А если пишут что-то глаголом будущего времени - построим- то это не новость, а мечта, порой несбыточная
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Смотрящий

49 минут назад
Все на месте ... один - поздравил, второй - пообещал! Завтра - один пообещает, второй - расскажет ... Суетологи все на местах!
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