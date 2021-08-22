Общество
сегодня, 09:01
В Лебедяни построят новую школу
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А уже существующую – отремонтируют.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в Instagram об итогах своего визита в Лебедянский район. Губернатор сообщил, что долгожданная лебедянцами школа будет построена, а существующая – отремонтирована. Игорь Артамонов взял район под личный контроль.
Напомним, лебедянцы неоднократно выступали за строительство нового учреждения образования. Соответствующая петиция была размещена на Российской общественной платформе в 2018 году. Автор жаловался на ветхость зданий, неудобный график занятий и переполненность школ.
Напомним, лебедянцы неоднократно выступали за строительство нового учреждения образования. Соответствующая петиция была размещена на Российской общественной платформе в 2018 году. Автор жаловался на ветхость зданий, неудобный график занятий и переполненность школ.
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