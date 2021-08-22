Происшествия

57 минут назад

Водитель сбил женщин и бросил умирать

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#ДТП #авария
Водитель сбил женщин и бросил умирать

В Липецком районе за оставление в опасности к уголовной ответственности привлечены двое водителей.

В декабре 2020 года в селе Сенцово водитель автомобиля сбил двух женщин-пешеходов, после чего с места происшествия скрылся. В результате аварии 65-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 42-летняя пешеход с множественными травмами госпитализирована.

Ночью 16 марта 2021 года в селе Подгорное неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на 41-летнего мужчину. Пострадавший скончался в больнице.

- Скрывшимися с места аварий оказались 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа», и 19-летний житель Липецка на автомобиле «ВАЗ-2107». Сейчас они являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по  п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, - сообщает полиция Липецкого района.

Кроме того, действия подозреваемых следствием квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. В ходе расследования были получены достаточные данные, указывающие на  заведомое оставление в опасности жертв ДТП. Подозреваемые осознавая, что сбитые ими пешеходы остались без помощи, находились в опасном для жизни и здоровья состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности.

- Установлено, что  подозреваемые имели возможность оказать помощь пострадавшим после того как сами поставили их в опасное для жизни и здоровья состояние, - уточняет отдел информации и общественных связейУМВД России  по Липецкой области.
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#ДТП #авария

Комментарии (3)

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жока

5 минут назад
да, жалко смертную казнь отменили - люди сразу стали бы людьми!
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эстет

12 минут назад
Ромашка, Просто они амбициозные и креативные.
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Ромашка

30 минут назад
Что творится, люди деградировали
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