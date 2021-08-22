Происшествия
57 минут назад
Водитель сбил женщин и бросил умирать
В Липецком районе за оставление в опасности к уголовной ответственности привлечены двое водителей.
В декабре 2020 года в селе Сенцово водитель автомобиля сбил двух женщин-пешеходов, после чего с места происшествия скрылся. В результате аварии 65-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 42-летняя пешеход с множественными травмами госпитализирована.
Ночью 16 марта 2021 года в селе Подгорное неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на 41-летнего мужчину. Пострадавший скончался в больнице.
- Скрывшимися с места аварий оказались 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа», и 19-летний житель Липецка на автомобиле «ВАЗ-2107». Сейчас они являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, - сообщает полиция Липецкого района.
Кроме того, действия подозреваемых следствием квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. В ходе расследования были получены достаточные данные, указывающие на заведомое оставление в опасности жертв ДТП. Подозреваемые осознавая, что сбитые ими пешеходы остались без помощи, находились в опасном для жизни и здоровья состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности.
- Установлено, что подозреваемые имели возможность оказать помощь пострадавшим после того как сами поставили их в опасное для жизни и здоровья состояние, - уточняет отдел информации и общественных связейУМВД России по Липецкой области.
Ночью 16 марта 2021 года в селе Подгорное неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на 41-летнего мужчину. Пострадавший скончался в больнице.
- Скрывшимися с места аварий оказались 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа», и 19-летний житель Липецка на автомобиле «ВАЗ-2107». Сейчас они являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, - сообщает полиция Липецкого района.
Кроме того, действия подозреваемых следствием квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. В ходе расследования были получены достаточные данные, указывающие на заведомое оставление в опасности жертв ДТП. Подозреваемые осознавая, что сбитые ими пешеходы остались без помощи, находились в опасном для жизни и здоровья состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности.
- Установлено, что подозреваемые имели возможность оказать помощь пострадавшим после того как сами поставили их в опасное для жизни и здоровья состояние, - уточняет отдел информации и общественных связейУМВД России по Липецкой области.
жока
эстет
Ромашка