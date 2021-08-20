Происшествия

54 минуты назад

Не для тебя эта роза цвела: липчанин выбросил женщину из окна из-за сексуальных домогательств

9 2819
#убийство #общежитие
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Не для тебя эта роза цвела: липчанин выбросил женщину из окна из-за сексуальных домогательств

При этом она была на 20 лет его старше.

В Липецке 25-летний Андрей Воробьев приговорён Левобережным судом Липецка к 11 годам колонии строгого режима за убийство 45-летней собутыльницы. 

Убийство произошло общежитии на площади Мира, 1а в Липецке 7 сентября прошлого года. Андрей пришел к брату, вместе они выпивали в комнате соседки. Когда брат ушел спать, застолье продолжилось. Женщине захотелось секса, она предложила собутыльнику вступить с ней в интимную близость и получила отказ. 

Женщина продолжала настаивать, затем начала оскорблять Андрея. В какой-то момент ему надоело выслушивать оскорбления, поэтому он ударил женщину по лицу, но это не остановило хозяйку комнаты. Тогда он взял ее за горло и поднес к открытому окну и вытолкнул наружу. Падение с пятого этажа оказалось для женщины смертельным.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, липчанин настаивал, что не желал причинить смерть женщине, но суд вынес обвинительный приговор.

- Подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд при вынесении приговора учел состояние его здоровья, положительные характеристики и наличие отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений. В итоге виновному назначено наказание по части 1 статьи 105 УК РФ в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе ведомства.
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#убийство #общежитие
2

Комментарии (9)

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эх

2 минуты назад
навалил бы ей и был бы на свободе
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indezit

9 минут назад
пьяная женщина себе не хозяйка
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Вася

10 минут назад
А если бы согласился но не довел до эйфории то сел бы за изнасилование)
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вова

10 минут назад
Пьяную бабу выкинул в окно,как не нужный хлам, за то, что она его оскорбляла и домогалась! И его же ещё посадили! Парень-то не виноват, его оправдать надо как санитара города.
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Гость

15 минут назад
Если бы к бабе мужик домогался, а она его выкинула в окно, то ее бы оправдали, типа, самооборона при попытке изнасилования.
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Максим

32 минуты назад
Правильно сделал - туда их!
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Алкан с ЛТЗ

36 минут назад
Зря отказал тётке в её желании!
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Брат

37 минут назад
Если бы он этого не сделал, она 100% лишила бы его девственности
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Иван

39 минут назад
"он взял ее за горло и поднес к открытому окну и вытолкнул наружу" и "липчанин настаивал, что не желал причинить смерть женщине" Какая глубоко продуманная логика у липчан.
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