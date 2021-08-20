Происшествия
54 минуты назад
Не для тебя эта роза цвела: липчанин выбросил женщину из окна из-за сексуальных домогательств
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При этом она была на 20 лет его старше.
В Липецке 25-летний Андрей Воробьев приговорён Левобережным судом Липецка к 11 годам колонии строгого режима за убийство 45-летней собутыльницы.
Убийство произошло общежитии на площади Мира, 1а в Липецке 7 сентября прошлого года. Андрей пришел к брату, вместе они выпивали в комнате соседки. Когда брат ушел спать, застолье продолжилось. Женщине захотелось секса, она предложила собутыльнику вступить с ней в интимную близость и получила отказ.
Женщина продолжала настаивать, затем начала оскорблять Андрея. В какой-то момент ему надоело выслушивать оскорбления, поэтому он ударил женщину по лицу, но это не остановило хозяйку комнаты. Тогда он взял ее за горло и поднес к открытому окну и вытолкнул наружу. Падение с пятого этажа оказалось для женщины смертельным.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, липчанин настаивал, что не желал причинить смерть женщине, но суд вынес обвинительный приговор.
- Подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд при вынесении приговора учел состояние его здоровья, положительные характеристики и наличие отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений. В итоге виновному назначено наказание по части 1 статьи 105 УК РФ в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло общежитии на площади Мира, 1а в Липецке 7 сентября прошлого года. Андрей пришел к брату, вместе они выпивали в комнате соседки. Когда брат ушел спать, застолье продолжилось. Женщине захотелось секса, она предложила собутыльнику вступить с ней в интимную близость и получила отказ.
Женщина продолжала настаивать, затем начала оскорблять Андрея. В какой-то момент ему надоело выслушивать оскорбления, поэтому он ударил женщину по лицу, но это не остановило хозяйку комнаты. Тогда он взял ее за горло и поднес к открытому окну и вытолкнул наружу. Падение с пятого этажа оказалось для женщины смертельным.
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, липчанин настаивал, что не желал причинить смерть женщине, но суд вынес обвинительный приговор.
- Подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд при вынесении приговора учел состояние его здоровья, положительные характеристики и наличие отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений. В итоге виновному назначено наказание по части 1 статьи 105 УК РФ в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе ведомства.
9 2819
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