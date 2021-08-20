Флаг им в руки. Кто отвечает за триколор над зданием администрации Липецкой области

Накануне Дня флага, который отмечают 22 августа, GOROD48 выяснил, кто и как следит за российским флагом, который развивается над администрацией Липецкой области.

Флаг России над зданием на Соборной площади видит каждый липчанин, но мало кто знает, как за ним следят, часто ли меняют и кто за него отвечает. Флаг страны — это государственный символ, поэтому здесь не может быть никакой отсебятины, все строго расписано.— Замена государственного флага России на здании областной администрации, которое является памятником культурного наследия — это особая процедура. Она регламентирована законом «О государственном флаге Российской Федерации». Всем, что непосредственно связано с флагом, ведают сотрудники отдела материально-технического обеспечения управделами администрации Липецкой области, — рассказала начальник управления делами администрации региона Ирина Головлева.Одно полотнище стоит примерно 7,5 тысяч рублей. Закупают стяги у специализированных организаций сразу по 10-20 штук, причем по конкурсу. В запасе должно быть не менее пяти штук (мало ли что может случиться).Меняют флаги над администрацией Липецкой области по мере необходимости, примерно раз в месяц. Делают это обычно рано утром или поздно вечером (если дело происходит летом и еще светло). Такое время выбирают для того, чтобы на площади было мало народа и липчане не увидели здание органа власти без государственного символа. Замену производят обязательно при хорошей погоде, чтобы никто не пострадал, так как процесс связан с работами на высоте.Хранителем флагов в областной администрации сейчас является специалист-эксперт материально-технического отдела Владимир Лялюк. Полотнища находятся у него в шкафу под замком.— Это волнительный момент в работе. В моем ведении находится символ Российской Федерации, и я произвожу его выдачу, — говорит Владимир Лялюк.Непосредственно на здание администрации поднимает флаг Артем Толстых с помощником. Делает он это уже шестой год подряд (как устроился на эту работу). Но каждый раз, получая полотнище, обязан за него расписываться. Представитель хозслужбы имеет допуск работы на высоте.На последнем этаже здания администрации есть небольшая лестница, ведущая на чердак.Далее полутемный чердак и выход на крышу. Там оборудована специальная палуба, чтобы можно было встать и безопасно заменить флаг. Сначала снимают старое полотнище, потом поднимают новое. Вся процедура занимает несколько минут.Длинна мачты над зданием администрации составляет 22 метра. От ее размера зависит и размер флага. Габариты липецкого: 3,8×5,7 метров. Флаг ни в коем случае не гладят. Оказывается утюг может повредить структуру ткани. Распрямляется полотнище под силой ветра.22 июня, а также в дни, когда в стране объявляют траур, флаг приспускают. Полотнище, которое сняли, просто так выбросить нельзя. Тут тоже особая процедура.— После того, как флаг снят, он подлежит утилизации. Его разрезают на три полоски разного цвета. Каждая полоска кладется в отдельный пакет и утилизируется: либо сжигается, либо выбрасывается в мусор, но так, чтобы в мусорном контейнере не оказались одновременно все три пакета, и полоски кто-нибудь потом смог соединить. Это уже не флаг, а следовательно, не надругательство над символом Российской Федерации, — рассказала начальник управления делами администрации региона Ирина Головлева.Государственный флаг над зданием администрации Липецкой области, а ранее обкома КПСС развивается с 1959 года, когда объект сдали в эксплуатацию. Сначала это был флаг СССР, а потом России. И не было ни дня, чтобы здание оказалось без флага. За этим, кстати, бдительно следят не только те, кому положено по должности, но и обычные липчане. Могут и позвонить, если вдруг не увидят полотнища на привычно месте, например, пройдут по площади во время замены флага.А прошлой зимой сотрудники, отвечающие за флаг, оказались в трудной ситуации. Из-за сильного ветра порвался трос и новый флаг поднять с парадной стороны здания не получалось (подниматься туда было опасно). Вышли из положения так: водрузили полотнище над куполом, где находится большой зал.Там флаг висел три дня, пока погода не улучшилась и его смогли поднять уже над привычным местом.