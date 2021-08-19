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сегодня, 12:21

Группа НЛМК выбирает лучшие стартапы в области транспорта

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#стартапы
Группа НЛМК выбирает лучшие стартапы в области транспорта

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала партнером программы «Московский акселератор» по направлению «транспорт и мобильность». 

В программу будут отобраны стартапы, предлагающие инновационные идеи для решения различных задач в области логистики – оптимизация маршрутов с применением искусственного интеллекта и больших данных, повышение безопасности и экологичности транспорта и др. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. 

Специалисты ПАО «НЛМК» примут участие в отборе кандидатов, проведут в рамках программы серию коуч-сессий и воркшопов и в составе экспертного жюри выберут 30 лучших стартапов. Самые успешные участники программы смогут протестировать свои решения на производственных площадках компании. 

Группа НЛМК стремится внедрять максимально эффективные и экологичные технологии в области логистики и транспорта. В сфере интересов компании беспилотный автомобильный и ж/д транспорт, альтернативные виды топлива, системы управления цепочкой поставок, предиктивная аналитика неисправностей на транспорте и другие решения. 

Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте.  
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#стартапы

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