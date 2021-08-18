Общество

58 минут назад

Контракты на поставку питания для липецких школьников остались за москвичами

3 476
#питание #школа #тендер
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Контракты на поставку питания для липецких школьников остались за москвичами

Жалоба не помогла их конкурентам выиграть солидные контракты.

Аукционная комиссия городского департамента образования провела повторные торги на организацию питания в школах Липецка.

Ранее в этих торгах победила «Столичная кулинарная компания», но на действия аукционной комиссии пожаловались представители компании «Мастер провиант», которую не допустили до аукциона. Жалоба была признана обоснованной, первые итоги аукционов отменили. Заявки участников аукционов пересмотрели, но итог остался прежним — оба тендера достались «Столичной кулинарной компании». Московский подрядчик получит более 51 млн рублей за организацию питания в 12 школах Липецка. Это школы, лицеи и гимназии №№ 3, 5,8,9, 12, 14,19, 22, 24, 28, 36, 41.

Как сообщалось ранее, «Столичная кулинарная компания» будет выполнять аналогичные услуги в школах №№ 1, 2, 4, 6, 7, 11, 33, 35, 37, 42, 54, 63, 66 и 78. За организацию питания в этих учреждениях московский подрядчик получит более 61 млн рублей.

Ульяновская компания «МобилСвязь» получила тендер на 19 млн рублей и должна будет обеспечивать питанием школы №№ 2, 10, 25, 31, 38, 62. Лот на 19,5 млн рублей включает организацию питания в школах №№ 40,46,47, 49, 50 и 52. Из шести претендовавших на заключение муниципального контракта компаний победителем стало липецкое предприятие «Альфа».
3 476
#питание #школа #тендер
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Комментарии (3)

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Липа

4 минуты назад
вопросик, нет, новый директор уже боится, вдруг и его вслед за Ельчаниновой уволят. Хотя она и не виновата ни в чем. Не она находила поставщика, еду готовую уже привозят.
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Галина

26 минут назад
Не ели и не будем эту баланду. Здоровье детей дороже.
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вопросик

32 минуты назад
А 44 лицей кормить будут ???
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