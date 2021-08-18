Общество

24 минуты назад

Видовую площадку Нижнего парка планируют обновить на 5,6 млн рублей

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#благоустройство #тендер
Видовую площадку Нижнего парка планируют обновить на 5,6 млн рублей

Ранее у памятного знака «Контора Петра I» выполнили работы по озеленению.

Управление главного смотрителя объявило торги на благоустройство пешеходной зоны у декоративно-пространственной композиции «Контора Петра I». Речь идет о видовой площадке на входе в Нижний парк со стороны Петровского спуска. На месте делового павильона железоделательного завода сейчас установлен памятный знак.

Благоустройство оценили в 5 648 269 рублей. Его должны выполнить к началу ноября. В техническом задании к тендеру указаны виды и объемы работ. Будет выполнено обновление и самой пешеходной зоны, и подпорной стенки у Нижнего парка. Зону облицуют гранитными плитами, там заменят тротуарную плитку. Кроме того, ремонт ждет подземный переход. Там обновят перила, облицовочный камень, штукатурку, ступени. Подрядчик должен сделать дополнительное озеленение. В пешеходной зоне высадят многолетние цветы.

Управление главного смотрителя ранее проводило благоустройство этого объекта. В 2020 году было объявлено два тендера. Первый отменили из-за корректировки проекта благоустройства. Второй, за 2,1 млн рублей, взял местный подрядчик. Но он выполнил не полный объем работ, а получил лишь менее 200 000 рублей за выполнение озеленения. Также в период с осени 2020 года был обновлен сам памятный знак.

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Так памятный знак выглядел прошлой осенью

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А так сейчас

Определение победителя аукциона на 5,6 млн рублей запланировано на 24 августа.
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#благоустройство #тендер

Комментарии (4)

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вова

3 минуты назад
Отдайте, лучше, эти деньги мне, я их потрачу с большей пользой для себя. Хоть кому-то вместо чинуш они пойдут на пользу. Можем провести голосование всенародное, я думаю народ меня поддержит в этом вопросе.
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Таксист

4 минуты назад
Ни как не нажрутся, куда бы еще отмыть денег
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911

7 минут назад
Каждый день новый проект и ни один не доведён до конца. Туда вбухали, сюда вбухали... Деньги ушли, объектов нет. Каменный лог чего стоит... Сталина на вас нет, но скоро будет если проголосуют все УМНО.
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Пилим-пилим делим-делим

17 минут назад
За 5.6 млн можно дом квадратов на 250 построить...
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