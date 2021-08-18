Видовую площадку Нижнего парка планируют обновить на 5,6 млн рублей

Ранее у памятного знака «Контора Петра I» выполнили работы по озеленению.

Управление главного смотрителя объявило торги на благоустройство пешеходной зоны у декоративно-пространственной композиции «Контора Петра I». Речь идет о видовой площадке на входе в Нижний парк со стороны Петровского спуска. На месте делового павильона железоделательного завода сейчас установлен памятный знак.Благоустройство оценили в 5 648 269 рублей. Его должны выполнить к началу ноября. В техническом задании к тендеру указаны виды и объемы работ. Будет выполнено обновление и самой пешеходной зоны, и подпорной стенки у Нижнего парка. Зону облицуют гранитными плитами, там заменят тротуарную плитку. Кроме того, ремонт ждет подземный переход. Там обновят перила, облицовочный камень, штукатурку, ступени. Подрядчик должен сделать дополнительное озеленение. В пешеходной зоне высадят многолетние цветы.Управление главного смотрителя ранее проводило благоустройство этого объекта. В 2020 году было объявлено два тендера. Первый отменили из-за корректировки проекта благоустройства. Второй, за 2,1 млн рублей, взял местный подрядчик. Но он выполнил не полный объем работ, а получил лишь менее 200 000 рублей за выполнение озеленения. Также в период с осени 2020 года был обновлен сам памятный знак.Определение победителя аукциона на 5,6 млн рублей запланировано на 24 августа.