Происшествия

13 минут назад

Липчанин упал на дно лога

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#спасательная операция
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Липчанин упал на дно лога

На помощь пострадавшему пришли спасатели

Вчера в селе Подгорное мужчина упал в крутой лог глубиной более 6 метров. При падении он получил многочисленные ушибы, ссадины, и не мог выбраться самостоятельно. Крики о помощи услышали местные жители, которые позвонили в службу спасения.

На помощь пострадавшему оперативно выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

- Спасатели провели разведку лога, оценили состояние пострадавшего, которого упаковали в страховочную систему и подняли с использованием альпинистского снаряжения. Благодаря профессиональным действиям спасателей за максимально короткое время был обеспечен безопасный подъем молодого человека, который после был передан медикам «скорой помощи», сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

Фото: ugpss48.ru

468
#спасательная операция
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