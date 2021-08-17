Общество

19 минут назад

В Липецкой области чаще женились и чаще разводились

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#демография #рождаемость
В Липецкой области чаще женились и чаще разводились

4352 малыша родились в Липецкой области в первом полугодии – на 4% меньше, чем в январе-июне 2020 года.  

Среди новорожденных 34% - это первенцы, 39% - вторые дети, 27% - третьи и последующие. Кроме того, за шесть месяцев в Липецкой области появились на свет 38 пар близнецов, сообщает Липецкстат.  

Умерли в январе-июне в Липецкой области 10 643 человека, на 20% больше, чем год назад. Естественная убыль населения за январь-июнь 2021 года составила 6291 человек, или 11,3 на 1000 человек населения.  

Росстат обнародовал данные о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за июнь 2021 года. В Липецкой области основной причиной смерти коронавирус стал у 128 липчан. Один человек умер, имея положительный анализ на коронавирус — но не от него. При том, заражение SARS-CoV-2 в этом случае было диагностировано, но никак не повлияло на наступление смерти. 

Липчане чаще заключали браки – за шесть месяцев свои отношения зарегистрировали 2637 пар, на 28% больше прошлогоднего. Впрочем, разводов также стало больше на 21% - 2528 в нынешнем году против 2081 в прошлом. На 1000 браков пришлось 958 разводов.  
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#демография #рождаемость

Комментарии (2)

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КарлСон

3 минуты назад
Заголовок - шедевр! Исходя из его формы, остается к понимаю, что выходили замуж все реже, чем женились и разводились.
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вова

5 минут назад
А у нас во дворе не осталось белых детей. Бегают какие-то чёрненькие и разговаривают не по нашему.
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