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В Воронежской области 33-летняя женщина обвиняется в убийстве 7-месячной дочери
Малышка мешала матери отдыхать и распивать спиртные напитки.
В Воронежской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 33-летней матерью 7-месячной девочки по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ.
По данным следствия, вечером 9 января 33-летняя жительница п.г.т. Грибановский со своей 7-месячной дочерью пришла в частный дом к соседу, с которым ее муж распивал спиртное. Женщина присоединилась к застолью, девочка при этом находилась там же. Чуть позже супруг ушел домой, а мать с дочерью осталась в гостях, при этом последняя в силу малолетнего возраста и позднего времени суток стала вести себя беспокойно и плакать. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, будучи раздраженной поведением ребенка, нанесла той несколько ударов рукой в область головы. От полученных телесных повреждений малолетняя через непродолжительное время скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Воронежской области.
По подозрению в совершении преступления была задержана мать погибшей, по ходатайству следственных органов судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На первоначальном этапе расследования обвиняемая созналась в содеянном, но потом выдвинула иную версию, согласно которой она слегка ударила дочь по лбу, отчего последняя упала, ударившись затылком об угол журнального стола, и перестала подавать признаки жизни. В последующем обвиняемая полностью отрицала причастность к преступлению, утверждая, что ее ребенка мог убить сосед, пока женщина отлучалась на некоторое время к себе домой. Указанные версии всесторонне проверены следственным путем и опровергаются собранными по делу доказательствами, - говорится в сообщении.
Несмотря на оказанное противодействие, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания многочисленных свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров, выемок и очных ставок, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить женщину в инкриминируемом деянии. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, после вручения которого уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказал и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону Сергей Винников.
По данным следствия, вечером 9 января 33-летняя жительница п.г.т. Грибановский со своей 7-месячной дочерью пришла в частный дом к соседу, с которым ее муж распивал спиртное. Женщина присоединилась к застолью, девочка при этом находилась там же. Чуть позже супруг ушел домой, а мать с дочерью осталась в гостях, при этом последняя в силу малолетнего возраста и позднего времени суток стала вести себя беспокойно и плакать. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, будучи раздраженной поведением ребенка, нанесла той несколько ударов рукой в область головы. От полученных телесных повреждений малолетняя через непродолжительное время скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Воронежской области.
По подозрению в совершении преступления была задержана мать погибшей, по ходатайству следственных органов судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На первоначальном этапе расследования обвиняемая созналась в содеянном, но потом выдвинула иную версию, согласно которой она слегка ударила дочь по лбу, отчего последняя упала, ударившись затылком об угол журнального стола, и перестала подавать признаки жизни. В последующем обвиняемая полностью отрицала причастность к преступлению, утверждая, что ее ребенка мог убить сосед, пока женщина отлучалась на некоторое время к себе домой. Указанные версии всесторонне проверены следственным путем и опровергаются собранными по делу доказательствами, - говорится в сообщении.
Несмотря на оказанное противодействие, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания многочисленных свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров, выемок и очных ставок, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить женщину в инкриминируемом деянии. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, после вручения которого уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказал и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону Сергей Винников.