Происшествия

сегодня, 11:25

В парке Победы сломали пополам шеринговый самокат

14 1971
#шеринг #самокат
2
В парке Победы сломали пополам шеринговый самокат

Пока собственник не обратился в полицию.

В соцсетях появились фотографии сломанного пополам шерингового самоката. Снимки сделаны накануне поздно вечером в парке Победы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление в полицию по данному факту не поступало.

Как рассказал GOROD48 представитель компании «Тесла-шеринг» Михаил, заявление в полицию собственники самоката пока не подали, так как сейчас проводят внутреннюю проверку, подробности происшествия пытаются установить через собственную службу безопасности, смотрят, кто последний пользовался самокатом, оценивают ущерб, связываются с сервисным центром насчёт возможности починить самокат.

Версий происшествия несколько: самокат могли специально сломать вандалы либо на нём катались сразу два человека и он переломился пополам сам — на двоих такие самокаты не рассчитаны.

С того момента, как шеринговая компания пришла в Липецк, было совершено порядка 40 попыток угнать самокаты, но практически все из них нашли. Пока не вернулись только два самоката, но и их местоположение уже известно, осталось вернуть двухколёсный транспорт в парк.

Случай поломки самоката в буквальном случае на две части — второй. Ранее подобное происшествие было зарегистрировано в Нижнем парке. Но к такому развитию ситуации в компании в целом были готовы, и в среднем на ремонт каждого самоката в месяц заложено в расход 3600 рублей.
14 1971
#шеринг #самокат
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Комментарии (14)

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мда уж

5 минут назад
этому городу не быть цивилизованным. как был рабочим посёлком, так им и останется, со всеми вытекающими....
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Самокаты то игрушечные

5 минут назад
Обычно такие детям в прокат берут
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МЕСТНЫЙ

13 минут назад
КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ КАТАТЬСЯ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ В ПАРКАХ? ЭТО СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ! ОПЯТЬ ЗА "ОТКАТЫ"?
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Вован

52 минуты назад
Выкинуть эти самокаты на мусорку и больше ходить пешком! Люди сейчас очень мало ходят. Отсюда и болячки помолодели. Лучше бы премировали тех, кто много пешком ходит. Хотя бы бесплатно кроссовки выдавать.
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деградируем дальше по всем параметрам

57 минут назад
что можно сказать, дикари! воспитывать надо розгами, а не дерьмократическими методами вседозволенности.
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Манагер

59 минут назад
У нас молодежь сейчас без извилин. Поэтому заплатят за них их родители. Если нечем награждать своих отпрысков-то или вагоны разгружай и плати за тупость.
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Не брал и вам не совету

сегодня, 11:54
Наверняка эти самокат БУ ведь не кто не проверяет их состояние? А этот предприниматель решил под лататся таким образом. То воруют то сломают.
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Кикшеринг Знаток 999 уровня

сегодня, 11:51
Мужик, там даже счета не будет. карточка у пользователей привязана к приложухе, сразу снимется компенсация со счёта лоха)))
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НеМестныйЯ

сегодня, 11:49
В этом городе живут - одни дикари! В первый раз видят самокат , не знают , как им пользоваться !!
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ё

сегодня, 11:47
Как так можно разбрасываться имуществом повышенной опасности?
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