В парке Победы сломали пополам шеринговый самокат

Пока собственник не обратился в полицию.

В соцсетях появились фотографии сломанного пополам шерингового самоката. Снимки сделаны накануне поздно вечером в парке Победы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление в полицию по данному факту не поступало.



Как рассказал GOROD48 представитель компании «Тесла-шеринг» Михаил, заявление в полицию собственники самоката пока не подали, так как сейчас проводят внутреннюю проверку, подробности происшествия пытаются установить через собственную службу безопасности, смотрят, кто последний пользовался самокатом, оценивают ущерб, связываются с сервисным центром насчёт возможности починить самокат.



Версий происшествия несколько: самокат могли специально сломать вандалы либо на нём катались сразу два человека и он переломился пополам сам — на двоих такие самокаты не рассчитаны.



С того момента, как шеринговая компания пришла в Липецк, было совершено порядка 40 попыток угнать самокаты, но практически все из них нашли. Пока не вернулись только два самоката, но и их местоположение уже известно, осталось вернуть двухколёсный транспорт в парк.



Случай поломки самоката в буквальном случае на две части — второй. Ранее подобное происшествие было зарегистрировано в Нижнем парке. Но к такому развитию ситуации в компании в целом были готовы, и в среднем на ремонт каждого самоката в месяц заложено в расход 3600 рублей.