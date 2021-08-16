Происшествия
сегодня, 11:25
В парке Победы сломали пополам шеринговый самокат
Пока собственник не обратился в полицию.
В соцсетях появились фотографии сломанного пополам шерингового самоката. Снимки сделаны накануне поздно вечером в парке Победы. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление в полицию по данному факту не поступало.
Как рассказал GOROD48 представитель компании «Тесла-шеринг» Михаил, заявление в полицию собственники самоката пока не подали, так как сейчас проводят внутреннюю проверку, подробности происшествия пытаются установить через собственную службу безопасности, смотрят, кто последний пользовался самокатом, оценивают ущерб, связываются с сервисным центром насчёт возможности починить самокат.
Версий происшествия несколько: самокат могли специально сломать вандалы либо на нём катались сразу два человека и он переломился пополам сам — на двоих такие самокаты не рассчитаны.
С того момента, как шеринговая компания пришла в Липецк, было совершено порядка 40 попыток угнать самокаты, но практически все из них нашли. Пока не вернулись только два самоката, но и их местоположение уже известно, осталось вернуть двухколёсный транспорт в парк.
Случай поломки самоката в буквальном случае на две части — второй. Ранее подобное происшествие было зарегистрировано в Нижнем парке. Но к такому развитию ситуации в компании в целом были готовы, и в среднем на ремонт каждого самоката в месяц заложено в расход 3600 рублей.
Как рассказал GOROD48 представитель компании «Тесла-шеринг» Михаил, заявление в полицию собственники самоката пока не подали, так как сейчас проводят внутреннюю проверку, подробности происшествия пытаются установить через собственную службу безопасности, смотрят, кто последний пользовался самокатом, оценивают ущерб, связываются с сервисным центром насчёт возможности починить самокат.
Версий происшествия несколько: самокат могли специально сломать вандалы либо на нём катались сразу два человека и он переломился пополам сам — на двоих такие самокаты не рассчитаны.
С того момента, как шеринговая компания пришла в Липецк, было совершено порядка 40 попыток угнать самокаты, но практически все из них нашли. Пока не вернулись только два самоката, но и их местоположение уже известно, осталось вернуть двухколёсный транспорт в парк.
Случай поломки самоката в буквальном случае на две части — второй. Ранее подобное происшествие было зарегистрировано в Нижнем парке. Но к такому развитию ситуации в компании в целом были готовы, и в среднем на ремонт каждого самоката в месяц заложено в расход 3600 рублей.
Комментарии (14)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
мда уж
Самокаты то игрушечные
МЕСТНЫЙ
Вован
деградируем дальше по всем параметрам
Манагер
Не брал и вам не совету
Кикшеринг Знаток 999 уровня
НеМестныйЯ
ё