Коронавирус в России: разные права студентов – новая вирусная реальность?

Новую волну заболеваемости COVID-19 ожидают в России в сентябре – вернутся с отдыха отпускники, студенты и школьники сядут за парты. Вузы готовятся жить по новым правилам. Непривитые студенты могут «попасть под раздачу» и лишиться полноценного очного обучения.

В России ежедневно выявляют все меньше зараженных – на этой неделе их число колебалось в границах от 21,4 тысячи до 22,9 тысячи случаев, во вторник и среду страна приблизилась к показателям конца июня. Но количество смертей ставит свои антирекорды – в четверг и пятницу фиксировались максимум числа умерших от коронавируса, впервые их количество превысило 800. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 110 024 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 6 557 068 человек, умерли 168 864 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, остановилось у границы 2,5 сотни человек в день – с понедельника по пятницу регистрировалось от 238 до 240 заразившихся. Число летальных случаев составило 1254 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 42 844 случая новой коронавирусной инфекции, 36 738 человек выздоровели.



Сейчас в России отмечают снижение темпов прироста заболеваемости – это позволяет говорить, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. Но все же остается сложной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная: «В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших».



Ложку дегтя сдержанному оптимизму добавляют показатели смертности. Двое суток подряд, в четверг и пятницу в России фиксировали максимум смертей от коронавируса, Так, в пятницу оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации сообщил о 815 умерших, накануне, в четверг летальных исходов было 808. При том, в одних регионах смертность росла, в других – снижалась. Среди этих территорий – Москва и Санкт-Петербург. Снижение как заболеваемости, так и смертности от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге обусловлено вакцинацией, считает врач-терапевт, пульмонолог, работающий в «красной зоне», Алексей Никишенков, передает ТАСС. «Может быть, в наших центральных городах, столицах, была более масштабная кампания по вакцинации, возможно, больше людей вакцинировалось. Это помогло, во-первых, снизить и заразность, люди меньше заражаются, а если даже и заразились - болезнь протекает в более легкой форме», - считает он. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил – на показатели смертности могут влиять недостатки лечения из-за того, что методики не успевают за меняющимися штаммами. «Это может быть связано с тем, что лечение не адекватно тому, какое должно быть в связи с изменениями в штаммах вируса. Надо совершенствовать технологию лечения», - передает его слова ТАСС. В частности, лечить надо еще раньше, чем сейчас, буквально с первых часов заболевания, для улучшения технологии важно собрать обширную статистику по госпитализированным.



Вести о появлении новых штаммов становятся привычными. Недавно на территории США выявили штамм коронавирусной инфекции «йота». В России этот штамм сейчас не считают угрожающим – не выявлено ни одного случая заражения «нью-йоркским» вариантом. «Штамм коронавирусной инфекции «йота» в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», - пояснил журналистам на пресс-конференции директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. Не исключено, что этот штамм ждет судьба российского подвида АТ1, который фиксировали на северо-западе нашей страны, но его быстро вытеснили другие варианты возбудителя, отметил эксперт.



Вакцинация остается главным способом борьбы с угрозой заражения. Пройти ее лучше летом, когда условия для вакцинации самые благоприятные, пояснил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что приверженность россиян к профилактическим мероприятиям, в том числе в отношении коронавируса, за последние месяцы возросла, передает ТАСС. Между тем, без прививки появления коллективного иммунитета в России к SARS-CoV-2 пришлось бы ждать 7-10 лет – так оценил сроки естественного иммунитета в эфире Первого канала замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



Еще один инструмент, который сдерживает распространение вируса – профилактические меры. Половина регионов ввели обязательную вакцинацию для определенных групп населения. Кафе и рестораны частично вернулись к работе на вынос и на доставку еды, на фуд-кортах торговых залов сокращают число столиков или вовсе запрещают сидеть в залах. Запрещают или ограничивают по количеству участников массовые мероприятия, возвращается дистанционка. В некоторых регионах несовершеннолетним до сей поры запрещено посещать без взрослых общественные места. Эпидемиологи думают, как организовать привычные когда-то мероприятия с учетом новых реалий. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях, позволяющих проводить массовые мероприятия в регионах страны в зависимости от темпов распространения коронавируса. Теперь на их организацию влияет коэффициент распространения нового вируса, темпы прироста заболеваемости и охват жителей тестами на ковид.



Новый всплеск заболеваемости, вероятно, будет в сентябре – такой прогноз в эфире радиостанции «Вести FM» озвучил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Это произойдет, когда основная масса граждан вернется из отпусков. К сожалению, охват вакцинацией пока не дает возможности контролировать эпидемию. Осеннего подъема заболеваемости не исключает и бывший главный санитарный врач РФ, нынешний депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению… Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать», - передают его мнение РИА Новости. Эту же причину – возвращение отпускников и начало нового учебного года – назвал факторами риска, которые могут усилить нынешнюю волну заболеваемости, в беседе с URA.RU главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев.



Новая инфекция останется с человеком, но ее можно будет контролировать, считает инфекционист Евгений Тимаков. «Задача вакцинации - не убить вирус, мы его никогда не уничтожим, он все равно будет оставаться. Мы проводим вакцинацию, чтобы не было тяжелых осложнений. Задача вакцинации - снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно», - сказал он в беседе с РИА Новости. Само заболевание, скорее всего, будет меняться. Так, СОVID-19 будет дольше длиться, постковидные синдромы станут ярче выраженными, но летальность от вируса вряд ли вырастет. Врач еще раз напомнил – вакцинация важна: когда вирус поражает привитого человека, то в организме он не успевает мутировать.



Новые правила для вузов, которые предложил Минобрнауки в качестве защиты от возможных вспышек заболевания, вызывают горячие споры. Непривитые студенты в рамках этих правил оказываются в незавидном положении. Так, в начале недели Минобрнауки рекомендовало перевести не привитых от COVID-19 студентов на удаленное обучение, передают РИА Новости и ТАСС. Кроме того, для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Ведомство также посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно. Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал перевод непривитых студентов на удаленку недопустимым. В своем Telegram-канале он написал: «Вынужден напомнить ведомству слова президента России Владимира Путина о том, что вакцинация является сугубо добровольной. Исходя из этого, я считаю недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки. Это нарушает их права, гарантированные Конституцией, а также создает нездоровый прецедент. Идея разделять студентов на касты на основе того, сделали они необязательную прививку или нет, лишена всякой логики и попросту вредна».



Чуть позже в министерстве заявили, что готовы корректировать методические рекомендации для вузов по новой болезни, чтобы в них не содержалось радикальных трактовок, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права, а отсутствие справки о вакцинации не может быть основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в университетский кампус. Глава ведомства Валерий Фальков в эфире канала «Россия 24» также заявил, что вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса. Но вот статистика о числе привитых студентов позволит более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия. Хотя дистанционный формат работы вузам позволили вводить на свое усмотрение: «Университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению - опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. В качестве альтернативного контроля врач-вирусолог Евгений Тимаков предложил проводить регулярное тестирование студентов на COVID-19.



После горячих споров эксперты ведомства решили расставить акценты и разместили памятку о рекомендациях для вузов в официальном Telegram-канале министерства, сообщает «Российская газета». Университетам рекомендовали:



-информировать, рассказывать о том, почему так важна вакцинация, а также где и как можно привиться,



- принимать решение о переводе на дистанционное образование – в зависимости от обстановки,



- предусмотреть особое расписание посещения спортивных, культурных и других объектов вуза,



- организовать мобильные пункты вакцинации на территории вузов и студгородков,



- собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу,



- при проведении экзаменов следить за тем, чтобы в аудитории не скапливалось большого количества человек.

