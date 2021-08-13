Экономика

сегодня, 10:14

За полгода жители Липецкой области взяли 6000 ипотечных кредитов

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#ипотека #кредит
За полгода жители Липецкой области взяли 6000 ипотечных кредитов

Средний размер ипотеки у липчан — 2,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, по итогам первого полугодия жители Липецкой области взяли 6 тысяч ипотечных кредитов, что на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма сделок составила 14 миллиардов рублей (рост на 67%).

Средний размер ставки по ипотеке в регионе в июне по сравнению с январем этого года снизился на 0,15 % до 6,84%.

- Если в середине 2020 года банки в среднем выдавали по 1,9 милллиона рублей в рамках одного договора, то в июне нынешнего года — по 2,2 милиона рублей. 99,5% задолженности погашается своевременно, - отмечают в Банке России.
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#ипотека #кредит

Комментарии (2)

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вова

36 минут назад
Интересно, чем расплачиваться будут? Почек-то всего две у каждого.
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Вася

54 минуты назад
Программа недоступное жильё набирает обороты .
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