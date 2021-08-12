Срок службы в армии включат в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию

С 1 января 2019 года мужчины, имеющие стаж не меньше 42 лет, получили право выйти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 60 лет.





Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, - сообщается в официальном



"В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.



Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года, - говорится в сообщении.



Сейчас правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.





Депутаты фракции "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж, - сообщил глава фракции Сергей Неверов.Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, - сообщается в официальном Telegram-канале партии."В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года, - говорится в сообщении.Сейчас правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.