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Срок службы в армии включат в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию
С 1 января 2019 года мужчины, имеющие стаж не меньше 42 лет, получили право выйти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 60 лет.
Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, - сообщается в официальном Telegram-канале партии.
"В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.
Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года, - говорится в сообщении.
Сейчас правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.