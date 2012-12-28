Приятель украл у липчанина электроинструменты и сдал их в ломбард

Мужчины жили в одной квартире.

Ещё в апреле в полицию с заявлением о краже электроинструментов более чем на 43 000 рублей обратился 33-летний липчанин.«В краже подозревают 36-летнего приятеля потерпевшего, который некоторое время с ним работал и даже жил в одной квартире. Инструменты он сдал в ломбард за 12 тысяч рублей. Сейчас похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.Подозреваемый арестован на время следствия.