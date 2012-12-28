Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
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сегодня, 09:31
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Приятель украл у липчанина электроинструменты и сдал их в ломбард
Мужчины жили в одной квартире.
«В краже подозревают 36-летнего приятеля потерпевшего, который некоторое время с ним работал и даже жил в одной квартире. Инструменты он сдал в ломбард за 12 тысяч рублей. Сейчас похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
Подозреваемый арестован на время следствия.
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