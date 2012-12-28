Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два мотоциклиста погибли у «Ривьеры»
Происшествия
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
Дожди с грозами принесут в Липецкую область похолодание
Погода в Липецке
У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Политика
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
В Липецке усилится ветер
Общество
В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу
Общество
Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников
Общество
Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком
Общество
Приятель украл у липчанина электроинструменты и сдал их в ломбард
Происшествия
Читать все
Два мотоциклиста погибли у «Ривьеры»
Происшествия
В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу
Общество
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Политика
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
Липчане хранят на вкладах 206 миллиардов рублей
Экономика
Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников
Общество
Дожди с грозами принесут в Липецкую область похолодание
Погода в Липецке
Приятель украл у липчанина электроинструменты и сдал их в ломбард
Происшествия
Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком
Общество
Читать все
Экономика
298
сегодня, 09:49
7

Липчане хранят на вкладах 206 миллиардов рублей

За год объем вкладов жителей региона вырос на 31%.

По состоянию на 1 апреля на депозитах жителей Липецкой области (без учета средств на счетах эскроу) находились 206 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, за год эта сумма выросла на 31%. В национальной валюте липчане хранили 99% сбережений.

Хранить деньги на вкладах стимулируют высокие процентные ставки.

Банк России напоминает: если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку. Причем без использования графических приемов: явные различия в фоне, цвете и размере шрифта могут ввести клиентов в заблуждение относительно условий вклада. Это приведет к нарушению прав потребителей финансовых услуг.
деньги
2
0
0
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ещё один Житель
22 минуты назад
А могло быть больше, если бы не раздавали мошенникам!
Ответить
статистика
22 минуты назад
если на начало 2024 года в возрасте 16 лет и старше 930 241 чел., если сейчас вкладов 230 млрд. то на человека 221 тыс. руб. во вкладах, остается понять у кого мои 221 тыс. руб.? в умных книжках говорят, что деньги на счетах в банках должны вкладываться в экономику, получается 206 млрд. на счетах в Липецкой области должны быть вложены в экономику Липецкой области. Если что ни я ни мои близкие не виноваты, что я учился и оказался не востребованным!
Ответить
Интересно
45 минут назад
Если не работяги , тогда чьи вклады , пенсионеров ?
Ответить
Да уж
33 минуты назад
Я догадываюсь...
Ответить
Ага
58 минут назад
Особенно работяги,живущие в кредит,и ипотеке.
Ответить
Коммунист
сегодня, 10:00
вот бы отнять и поделить
Ответить
Безмасочник
сегодня, 09:58
Хороший источник пополнения бюджета.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить