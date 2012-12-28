Липчане хранят на вкладах 206 миллиардов рублей

За год объем вкладов жителей региона вырос на 31%.

По состоянию на 1 апреля на депозитах жителей Липецкой области (без учета средств на счетах эскроу) находились 206 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, за год эта сумма выросла на 31%. В национальной валюте липчане хранили 99% сбережений.Хранить деньги на вкладах стимулируют высокие процентные ставки.Банк России напоминает: если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку. Причем без использования графических приемов: явные различия в фоне, цвете и размере шрифта могут ввести клиентов в заблуждение относительно условий вклада. Это приведет к нарушению прав потребителей финансовых услуг.