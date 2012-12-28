Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Экономика
298
сегодня, 09:49
7
Липчане хранят на вкладах 206 миллиардов рублей
За год объем вкладов жителей региона вырос на 31%.
Хранить деньги на вкладах стимулируют высокие процентные ставки.
Банк России напоминает: если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку. Причем без использования графических приемов: явные различия в фоне, цвете и размере шрифта могут ввести клиентов в заблуждение относительно условий вклада. Это приведет к нарушению прав потребителей финансовых услуг.
2
0
0
0
0
Комментарии (7)