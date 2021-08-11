Коронавирус
сегодня, 12:13
За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 11 августа 2020 года было выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 240 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 298 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 365 случаев COVID-19, выздоровели 36 200 человек, умерли 1 238 человек.
В России за сутки выявлен 21 571 случай COVID-19, выздоровели 20 067 человек, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 512 859 случаев COVID-19, выздоровели 5 808 777 человек, умер — 167 241 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 365 случаев COVID-19, выздоровели 36 200 человек, умерли 1 238 человек.
В России за сутки выявлен 21 571 случай COVID-19, выздоровели 20 067 человек, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 512 859 случаев COVID-19, выздоровели 5 808 777 человек, умер — 167 241 человек.
3 621
Варавва
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Ооо колонка лжи подъехала