Коронавирус

сегодня, 12:13

За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 8 человек умерли

3 621
#коронавирус
4
За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 11 августа 2020 года было выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 240 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 298 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 365 случаев COVID-19, выздоровели 36 200 человек, умерли 1 238 человек.

В России за сутки выявлен 21 571 случай COVID-19, выздоровели 20 067 человек, умерли — 799 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 512 859 случаев COVID-19, выздоровели 5 808 777 человек, умер — 167 241 человек.
3 621
#коронавирус
4

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Варавва

14 минут назад
по стране опять799))) магия цифр цука
ответить

МестныйЯ

сегодня, 12:47
Росстат договорился с ковидом о таком стабильном числе заболевших?
ответить

Ооо колонка лжи подъехала

сегодня, 12:34
Нас не нужно завоёвывать, мы сами себя дадим в рабство. Руками тех же статистов медиков нам такую статистику нарисуют, а им премии за это. А дальше хуже... Я так понимаю
ответить

Еще в рубрике

Почти пять тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19
#коронавирус
14
Почти пять тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

вчера, 15:39

Коронавирус
Из-за коронавируса отменили крестный ход из Воронежа в Задонск
#крестный ход
23
Из-за коронавируса отменили крестный ход из Воронежа в Задонск

вчера, 14:14

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 238 случаев COVID-19, 9 человек умерли
#коронавирус
22
За сутки в Липецкой области выявили 238 случаев COVID-19, 9 человек умерли

вчера, 11:20

Коронавирус
В Липецкой области проводят проверку жалобы на «приписки» в ходе вакцинации от коронавируса
#коронавирус #вакцинация
29
В Липецкой области проводят проверку жалобы на «приписки» в ходе вакцинации от коронавируса

вчера, 10:24

Новости в instagram
За сутки в Липецке 122 человека заболели COVID-19
#коронавирус
7
За сутки в Липецке 122 человека заболели COVID-19

09.08.2021 15:42

Коронавирус
Суточная статистика эпидемии: 238 новых случав, девять умерших
#коронавирус
4
Суточная статистика эпидемии: 238 новых случав, девять умерших

09.08.2021 11:27

Коронавирус