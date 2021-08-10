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47 минут назад

СК РФ поставил на контроль дело о скандальной госпитализации годовалой малышки в Воронеже

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#госпитализация #ребенок #скандал

Уголовное дело возбудили после скандальной госпитализации 1,5-годовалой малышки из Воронежа.

Скандальная госпитализация 1,5-годовалой девочки из Воронежа обернулась уголовным делом, ход расследования которого взял на себя центральный аппарат СК РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав малолетней девочки, состояние которой после госпитализации стало ухудшаться, и она в тяжелом состоянии была переведена в реанимационное отделение, - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 7 августа в больнице № 2, где 1,5-годовалой девочке очень долго не оказывали медицинскую помощь. Врач-инфекционист якобы не мог выйти из "красной зоны". В итоге ожидание растянулось на целых восемь часов. Состояние ребенка все это время стремительно ухудшалось. В итоге утром ее в экстренном порядке перевели сразу в реанимацию, когда пришла заведующая, - передают "Вести Воронеж".

Представители местного депздрава рассказали 36on.ru, что малышка стала чувствовать себя лучше. Динамика положительная, девочка дышит самостоятельно.

Однако, по словам матери, у ребёнка диагностировали разрыв лёгкого, двустороннюю пневмонию, внутреннее кровотечение. Поэтому об улучшении состояния говорить преждевременно. Она уверена, что помощь ребёнку оказали слишком поздно, из-за чего малышка и оказалась в критическом состоянии.

Врач-инфекционист продолжает работать в медицинском учреждении, - отметили в ведомстве.

"При обращении в инфекционный стационар были жалобы на повышение температуры, рвоту и слабость. Эти симптомы не являются показанием для проведения рентгенографии органов грудной клетки в экстренном порядке. Дежурный врач продолжает работать в медучреждении, на данный момент отношения к лечению ребёнка не имеет", — сообщили в облздраве.
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#госпитализация #ребенок #скандал

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