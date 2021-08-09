Происшествия
сегодня, 15:51
На территории НЛМК произошел второй пожар за день
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Причиной возгорания стал остаточный кислород в трубе.
На территории ККЦ-2 Новолипецкого металлургического комбината во время восстановительных работ произошел новый пожар.
«Из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления и производство нет», - сообщает пресс-служба НЛМК.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о происшествии поступило к спасателям в 14.58. На месте возгорания дежурят четыре отделения пожарных, служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления.
Напомним, сегодня в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК в результате хлопка оказалось повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Пожар удалось потушить к 10.40.
«Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 дня. Приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать», - рассказали представители предприятия.
«Из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления и производство нет», - сообщает пресс-служба НЛМК.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о происшествии поступило к спасателям в 14.58. На месте возгорания дежурят четыре отделения пожарных, служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления.
Напомним, сегодня в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК в результате хлопка оказалось повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Пожар удалось потушить к 10.40.
«Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 дня. Приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать», - рассказали представители предприятия.
2900