Происшествия

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43-летний мотоциклист погиб на сельской дороге

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#авария #ДТП
43-летний мотоциклист погиб на сельской дороге

За трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб, 16 - получили различные  травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 августа селе Московка Усманского района столкнулись сельскохозяйственный погрузчик и автомобиль «Нива Шевроле». В ДТП пострадали 64-летний водитель «Нивы» и его 67-летняя пассажирка. Пострадавшие после оказания помощи в  ГУЗ Усманская ЦРБ, направлены на амбулаторное лечение.

В Добровском районе на дороге Липецк - Доброе - Мичуринск 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-213100» врезался в движущийся впереди «ВАЗ-21102» под управлением 38-летней женщины. В аварии пострадала женщина-водитель.

В Измалковском районе на дороге Мягкое примыкание к дороге Измалково-Афанасьево съехал с дороги автомобиль «Фольксваген Пассат». 39-летний водитель госпитализирован.

7 августа в Грязях на улице Орджоникидзе 40-летний водитель «Лада Калина» допустил столкновение с «Ладой-2115» под управлением 19-летнего водителя. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «Лады-2115».

В Лебедяни на улице Елецкой 58-летний водитель «Лады Ларгус» сбил 17-летнего велосипедиста. Юноше оказали медицинскую помощь в больнице.

В селе Грязновка Лебедянского района 44-летний водитель «ВАЗ-21102» сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована в  ГУЗ «Липецкая областная детская больница».

8 августа в Липецке на улице Гагарина столкнулись «Хендай Солярис» и «Киа Церато». В ДТП пострадал 6-летний пассажир  «Киа». Мальчик  доставлялся в ЛОДБ, после оказания помощи отпущен.  

В Краснинском районе на дороге Яблоново-Красное - примыкание к дороге Красное-Тёплое опрокинулся 43-летний мотоциклист. Мужчина на погиб на месте аварии. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили  2127 нарушений ПДД.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1506 случаев превышения скорости.

Также  зафиксировано 46 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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