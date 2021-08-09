Происшествия
36 минут назад
Ночью на проспекте Победы произошло массовое ДТП
Столкнулись четыре машины.
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Сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы в районе остановки «Улица Доватора» произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу четыре легковых автомобиля: «Лада Ларгус», «Митсубиси Лансер», «Лада Приора», «ВАЗ-2112», которые следовали в попутном направлении.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.
Дмитрий
12 стульев
it_happens
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