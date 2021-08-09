Происшествия

36 минут назад

Ночью на проспекте Победы произошло массовое ДТП

4 1219
#ДТП
2

Столкнулись четыре машины.

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Сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы в районе остановки «Улица Доватора» произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу четыре легковых автомобиля: «Лада Ларгус», «Митсубиси Лансер», «Лада Приора», «ВАЗ-2112», которые следовали в попутном направлении.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.
4 1219
#ДТП
2

Комментарии (4)

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Дмитрий

12 минут назад
Могу предположить, Запрет левого поворота, не запрещает разворот на данном участке дороги в любое время. Двойная сплошная теперь запрещает и этот маневр тоже.
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12 стульев

13 минут назад
Могу предположить, не надо предполагать (вероятно...), держи дистанцию и скорость. Могу предположить, что человеку стало плохо, пробежала кошка (черная), проверял тормоза))), а сзади 3!!! тормоза давили гашетку.
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it_happens

21 минуту назад
улыбнул комментатор.
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Могу предположить

23 минуты назад
Сто первый автомобиль резко остановился чтобы совершить поворот налево через две сплошные на улицу Депутатская. Там был поворот, но теперь там две сплошные видимо из за разного рода баранов которые не соблюдали правила поворота с 20.00 до 8.00 и ехали поперёк потока посреди дня. Так что повторюсь вероятно первый автомобиль решил нарушив ночью нырнуть налево невзирая на две сплошные линии и создал аварийную ситуацию на оживленной дороге
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