Ночью на проспекте Победы произошло массовое ДТП

Столкнулись четыре машины.

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Сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы в районе остановки «Улица Доватора» произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу четыре легковых автомобиля: «Лада Ларгус», «Митсубиси Лансер», «Лада Приора», «ВАЗ-2112», которые следовали в попутном направлении.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.