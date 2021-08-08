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сегодня, 13:33

На юге Украины выпал снег

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На трассах образовались снежные заносы

«Снег» выпал в нескольких районах Украины 7 августа, сообщает "Известия" со ссылкой на издание "Страна.ua". Издание отмечает, что многодневная жара на Украине сменилась резким похолоданием. В Одесской и Николаевской областях в субботу прошел град. В результате на дорогах буквально оказались снежные заносы.

При этом температура воздуха опустилась до 20-ти градусов. Проезжающие мимо автомобилисты точно не ожидали такого сюрприза от погоды. Движение по дороге затруднено,

Также ветер стал поднимать «волны» из скопившейся в сельскохозяйственных полях воды, которые стали замерзать на дороге.

Непогода также стала причиной ограничения работы портов Одессы и Николаева.
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