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сегодня, 15:10

Зеленский посоветовал считающими себя русскими жителям Донбасса уезжать

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#Зеленский #Донбасс #Украина #Россия

По словам президента Украины, Донбасс никогда не будет российской территорией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России", - передает РИА Новости.

"Жители оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое — нам в Россию, мы — русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", — рассказал Зеленский телеканалу "Дом".

Глава государства провел аналогию с Берлинской стеной, разрушение которой, по его мнению, было предопределено.

Он порекомендовал тем жителям Донбасса, которые считают себя украинцами, не покидать эту территорию, поскольку "эта земля будет деоккупирована в любом случае". Тем же, кто любит Россию, он посоветовал уезжать "во имя своих детей и внуков".

По его словам, без Украины в этом регионе "не будет цивилизации".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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#Зеленский #Донбасс #Украина #Россия

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