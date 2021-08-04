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Производители масок призвали ужесточить правила их продажи

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#маски

Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы могут поставляться небезопасные маски.

Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты попросила правительство устранить пробелы в отраслевой нормативной базе, из-за которых медперсонал больниц с коронавирусными больными подвергается повышенному риску заражения, - передает РБК.

Из-за существующих порядков регистрации некоторые производители выпускают средства защиты без проведения необходимых испытаний.

Это не позволяет разным учреждениям, в первую очередь больницам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и создает риск поставок недоброкачественных респираторов и масок, что приводит к заболеваниям COVID-19 среди медиков, - отмечается в материале.

В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц, запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний, а также исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощенной регистрацией.

Ассоциации указывают на следующие проблемы в области обеспечения медучреждений средствами индивидуальной защиты:

Производители определенного перечня медицинских изделий (респираторы общего применения, маски для защиты дыхательных путей многоразового и одноразового использования и др.) могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке и не предоставлять документы о проведении токсикологических, технических испытаний. Предоставить эти документы они вправе в течение 150 дней со дня регистрации — соответствующее постановление правительства было принято весной 2020 года на фоне дефицита СИЗОД.

Из-за упрощенного порядка регистрации недобросовестные производители маркируют свои изделия определенными классами защиты (FFP2-FFP3) без прохождения необходимых испытаний и подтверждения этих классов защиты.

Больницы закупают подобные изделия, так как закон о закупках не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам.

Росздравнадзор выдает, по версии экспертов ассоциаций, регистрационные удостоверения на изделия, описание которых может вводить в заблуждение.

Все это не позволяет разным учреждениям, в первую очередь больницам, выполнять санитарно-эпидемиологические требования, создает риск поставок в медучреждения недоброкачественных средств защиты дыхания. Следствием этого являются заболевания медработников от COVID-19, повышается риск заражения членов их семей, - заключают эксперты.
107
#маски

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