В России

сегодня, 21:46

В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе

121
#валюта
В августе рубль продолжит дорожать, следует из консенсус-прогноза «Известий». Так считают семь из 16 аналитиков из крупнейших банков. Еще шесть экспертов полагают, что нацвалюта сдаст позиции, но значительно не подешевеет и останется ниже 74 руб./$. Оставшиеся трое дали свой прогноз только до конца года: в соответствии с ним, рубль вырастет до 71,5-72 руб./$. 

Ожидания слабой динамики рубля в августе в подавляющем большинстве случаев преувеличены, считают в «МКБ Инвестициях». В финансовой организации пояснили, что отчасти это связано с последней статистикой, когда изменение валютного курса было вызвано конкретными разовыми драйверами: например, заметным оттоком капитала с развивающихся рынков и санкционными рисками в 2018 году или слабостью emerging markets из-за девальвации юаня в 2015 году. 

«Санкционная повестка и геополитический фон остаются ключевыми факторами для рубля. Пока они находятся в нейтральном состоянии, российская валюта может чувствовать себя уверенно. Но при появлении новых признаков обострения ситуации рубль, вероятно, окажется под давлением, поскольку характер притока иностранного капитала сейчас в большей части спекулятивный. Говоря о конкретном диапазоне обменных курсов рубля в августе, мы ожидаем 71,5-75 руб./$», ― сказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. 

В пятницу, 30 июля, доллар опускался ниже 73 руб./$. Это минимальное значение с начала месяца. Впрочем, к концу торгов в тот же день курс валюты США вновь откатился до 73,1 руб./$. 
121
#валюта

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#федеральные проекты
1
В России может появиться 20 новых федеральных проектов

сегодня, 21:43

В России
Гибель семьи после вакцинации в Краснодаре объяснили заражением коронавирусом
#коронавирус #прививка
1
Гибель семьи после вакцинации в Краснодаре объяснили заражением коронавирусом

сегодня, 15:59

В России
В Тверской области юноша на мопеде сбил 14-летнюю девочку
#ДТП #авария #мопед
В Тверской области юноша на мопеде сбил 14-летнюю девочку

сегодня, 13:03

В России
В Белгородской области 3 человека на «БМВ Х 5» погибли в ДТП
#ДТП #авария
В Белгородской области 3 человека на «БМВ Х 5» погибли в ДТП

сегодня, 12:49

В России
Россияне, привитые вакциной «Спутник V», смогут путешествовать в 16 странах
Россияне, привитые вакциной «Спутник V», смогут путешествовать в 16 странах

вчера, 13:14

В России
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за засухи
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за засухи

вчера, 13:06

В России