Росстат: средний возраст липчанина 42,3 года

На начало 2021 года на одну тысячу трудоспособных жителей Липецкой области пришлось 836 нетрудоспособных (год назад – 826). Большую часть нетрудоспособных составляли пенсионеры, сообщается в исследовании Росстата.

На 1 января 2021 года в Липецкой области жил 1 миллион 128,2 тысячи человек — за год население региона сократилось на 11,2 тысячи человек. Трудоспособных липчан больше половины – 614,6 тысячи, или 54,5%. Доля детей и подростков осталась такой же, как и годом ранее –17,2%, а вот доля пенсионеров чуть выросла с 28% до 28,3%.



Росстат назвал средний возраст жителей регионов – в Липецкой области он составил 42,29 года. Это чуть выше, чем в среднем по России (40,39 года). Мужчины оказались моложе женщин на 5,68 года – средний возраст «сильной половины» составил 39,2 года против 44,88 года женского населения. Кроме того, горожане были моложе (41,56 года) жителей сельской местности (43,62 года). Доля мужчин в Липецкой области составила на 1 января 2021 года 45,7% (516 тысяч), женщин – 54,3% (612,3 тысячи).



Демографическая нагрузка на работающих липчан на начало 2021 года по данным статистики немного выросла: на одну тысячу трудоспособных жителей Липецкой области пришлось 836 иждивенцев – 521 пенсионер и 315 детей и подростков. Годом ранее демографическая нагрузка составляла 826 нетрудоспособных на каждую тысячу жителей трудоспособного возраста. Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько граждан нетрудоспособного возраста (детей и пенсионеров) приходится на тысячу граждан трудоспособного возраста. Чем выше значение, тем сильнее нагрузка на трудоспособное население.



В среднем по России на тысячу работающих приходятся 785 иждивенцев – 334 ребенка и 451 пенсионер. Как отмечается в исследовании Росстата, самая высокая демографическая нагрузка оказалась в Кировской (906) и Курганской (924) областях. Самая низкая – в Ямало-Ненецком автономном округе, где на одну тысячу работающих пришлось 574 неработающих, и в Чукотском автономном округе (597 на одну тысячу).