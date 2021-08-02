Липецкая область уменьшила госдолг на 7%

Обязательства перед государством составляют менее пятой части доходов бюджета.

Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 0,6% и составил 2,512 трлн рублей. Объем госдолга вырос в 13 регионах РФ, в 21 - не изменился и в 51 — снизился, сообщается в исследовании РИА Рейтинг.



Авторы обзора составили рейтинг регионов по долговой нагрузке. Липецкая область попала на 21 строчку списка (чем выше строчка, тем меньший процент облбюджета составляет госдолг — прим. GOROD48). Отношение госдолга региона на 1 июля 2021 года к доходам липецкого бюджета составляет 19,2%. Ранее это соотношение составляло 27,3%. Объем госдолга Липецкой области на 1 июля — 12,51 млрд рублей. За последние полгода он снизился на 7%.



Самая высокая позиция в списке — у Воронежской области: 18 строчка, соотношение долга и бюджета — 17,2% и 17,6 млрд рублей госдолга без его снижения за последние полгода. Курская область заняла 19 позицию, сбросив 20% до 9,2 млрд рублей. Белгородская область заняла 32 строчку: 27 млрд рублей госдолга при его снижении на 16%. На 67 позиции оказалась Тамбовская область: госдолг в 18,8 млрд рублей составляет 65,7% доходов бюджета.



Лидером по снижению государственного долга стала Сахалинская область, которая полностью погасила свою задолженность, расплатившись по коммерческому кредиту, и снова вошла в группу регионов, в которых государственный долг отсутствует. Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Москве (+385%) за счет выпуска весной 2021 года новых облигационных займов, в результате чего 100% объема госдолга столицы приходится на государственные ценные бумаги.