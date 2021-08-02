Общество
53 минуты назад
Липецкая область уменьшила госдолг на 7%
Обязательства перед государством составляют менее пятой части доходов бюджета.
Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 0,6% и составил 2,512 трлн рублей. Объем госдолга вырос в 13 регионах РФ, в 21 - не изменился и в 51 — снизился, сообщается в исследовании РИА Рейтинг.
Авторы обзора составили рейтинг регионов по долговой нагрузке. Липецкая область попала на 21 строчку списка (чем выше строчка, тем меньший процент облбюджета составляет госдолг — прим. GOROD48). Отношение госдолга региона на 1 июля 2021 года к доходам липецкого бюджета составляет 19,2%. Ранее это соотношение составляло 27,3%. Объем госдолга Липецкой области на 1 июля — 12,51 млрд рублей. За последние полгода он снизился на 7%.
Самая высокая позиция в списке — у Воронежской области: 18 строчка, соотношение долга и бюджета — 17,2% и 17,6 млрд рублей госдолга без его снижения за последние полгода. Курская область заняла 19 позицию, сбросив 20% до 9,2 млрд рублей. Белгородская область заняла 32 строчку: 27 млрд рублей госдолга при его снижении на 16%. На 67 позиции оказалась Тамбовская область: госдолг в 18,8 млрд рублей составляет 65,7% доходов бюджета.
Лидером по снижению государственного долга стала Сахалинская область, которая полностью погасила свою задолженность, расплатившись по коммерческому кредиту, и снова вошла в группу регионов, в которых государственный долг отсутствует. Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Москве (+385%) за счет выпуска весной 2021 года новых облигационных займов, в результате чего 100% объема госдолга столицы приходится на государственные ценные бумаги.
Авторы обзора составили рейтинг регионов по долговой нагрузке. Липецкая область попала на 21 строчку списка (чем выше строчка, тем меньший процент облбюджета составляет госдолг — прим. GOROD48). Отношение госдолга региона на 1 июля 2021 года к доходам липецкого бюджета составляет 19,2%. Ранее это соотношение составляло 27,3%. Объем госдолга Липецкой области на 1 июля — 12,51 млрд рублей. За последние полгода он снизился на 7%.
Самая высокая позиция в списке — у Воронежской области: 18 строчка, соотношение долга и бюджета — 17,2% и 17,6 млрд рублей госдолга без его снижения за последние полгода. Курская область заняла 19 позицию, сбросив 20% до 9,2 млрд рублей. Белгородская область заняла 32 строчку: 27 млрд рублей госдолга при его снижении на 16%. На 67 позиции оказалась Тамбовская область: госдолг в 18,8 млрд рублей составляет 65,7% доходов бюджета.
Лидером по снижению государственного долга стала Сахалинская область, которая полностью погасила свою задолженность, расплатившись по коммерческому кредиту, и снова вошла в группу регионов, в которых государственный долг отсутствует. Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Москве (+385%) за счет выпуска весной 2021 года новых облигационных займов, в результате чего 100% объема госдолга столицы приходится на государственные ценные бумаги.