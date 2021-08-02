Врачи борются за жизнь выпавшего из окна 7-летнего мальчика

Ребенок упал с высоты седьмого этажа.

Вечером 1 августа в областную детскую больницу привезли упавшего с седьмого этажа дома в 15 микрорайоне Липецка 7-летнего мальчика. Медики уже провели несколько операций, буквально собирая ребенка, получившего множественные травмы. По данным GOROD48, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи не берутся оценивать его шансы на выживание. Полиция проводит проверку обстоятельств этого случая