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Врачи борются за жизнь выпавшего из окна 7-летнего мальчика

4 2089
#падение с высоты
3
Врачи борются за жизнь выпавшего из окна 7-летнего мальчика

Ребенок упал с высоты седьмого этажа.

Вечером 1 августа в областную детскую больницу привезли упавшего с седьмого этажа дома в 15 микрорайоне Липецка 7-летнего мальчика. Медики уже провели несколько операций, буквально собирая ребенка, получившего множественные травмы. По данным GOROD48, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи не берутся оценивать его шансы на выживание. Полиция проводит проверку обстоятельств этого случая
4 2089
#падение с высоты
3

Комментарии (4)

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9 минут назад
Господи, да позабивайте наглухо эти окна!!! Раньше не падали потому, что были форточки для проветривания, а сейчас не окна, а двери... Как жалко деток. Хоть бы выжил!
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Анна

12 минут назад
Живи пожалуйста
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Катя

22 минуты назад
Выпал он с восьмой этажа ((
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Нонка

38 минут назад
Малыш, живи!
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