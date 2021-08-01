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сегодня, 13:14
Россияне, привитые вакциной «Спутник V», смогут путешествовать в 16 странах
Вакцину от COVID-19 «Спутник V» производства РФ зарегистрировали около 70 стран, но не все принимают привитых этим препаратом туристов без дополнительных проверок. Вакцинированным «Спутником V» россиянам назвали открытые для туризма страны, передает Лента.ру.
Несмотря на то, что вакцину «Спутник V» официально признали два европейских государства — Венгрия и Словакия, свободный въезд без предъявления дополнительного ПЦР-теста привитым россиянам разрешен только в первую страну.
Также туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут беспрепятственно приехать без ПЦР-теста и прохождения карантина еще в 16 стран — Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.
Ряд других, в том числе и европейских государств также пускает привитых «Спутником V» путешественников, однако они были вынуждены ужесточить правила въезда из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, с ПЦР-тестом вакцинированные или переболевшие COVID-19 россияне могут посетить Бахрейн, Грецию, Иорданию, Маврикий, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию.
Несмотря на то, что вакцину «Спутник V» официально признали два европейских государства — Венгрия и Словакия, свободный въезд без предъявления дополнительного ПЦР-теста привитым россиянам разрешен только в первую страну.
Также туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут беспрепятственно приехать без ПЦР-теста и прохождения карантина еще в 16 стран — Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.
Ряд других, в том числе и европейских государств также пускает привитых «Спутником V» путешественников, однако они были вынуждены ужесточить правила въезда из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, с ПЦР-тестом вакцинированные или переболевшие COVID-19 россияне могут посетить Бахрейн, Грецию, Иорданию, Маврикий, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию.