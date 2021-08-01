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Число невыездных из-за долгов россиян достигло 7,2 млн

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Каждый шестой заемщик в России может оказаться невыездным, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, сообщает РИА Новости.

«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек», — заявил он. Мехтиев посоветовал должникам за 10-14 дней до выезда ввести свои инициалы на сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить, есть ли они в базе исполнительных производств.

Мехтиев пояснил, что для снятия запретов на выезд потребуется погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и подождать около десяти рабочих дней. В исключительных случаях, например, для выезда на лечение, может быть предоставлена отсрочка на погашение задолженности. Чтобы ее получить, потребуется написать заявление в Федеральную службу судебных приставов или обратиться в суд.

По словам эксперта, из-за коронавируса такая мера в отношении должников, как запрет на выезд за границу стала менее эффективна: за полгода погашено лишь 300 тысяч долгов, тогда как судом было вынесено 5,9 млн решений по ним. Он также напомнил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документ будет внесен в Госдуму.
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