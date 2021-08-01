Жительница Грузии ищет в Липецке биологическую мать

Липчанка оставила своего ребенка в роддоме, девочку удочерила семья из Грузии. Мать потом опомнилась, приезжала за дочкой, но было уже поздно





«Ищем биологическую маму Собликову (Соблякову или Собельникову) Елену Антоновну», говорится в объявлении и рассказывается об одной история, или скорее даже трагедии какой-то липецкой семьи.



В 1968 году в одном из роддомов Липецка была оставлена девочка. Ее зовут Тамара, официальной датой рождения считается 05.03.1968 г.



«Тамару прямо с роддома Липецка удочерила грузинская семья в Грузию. Как приёмная мать Тамары рассказывала, что родная мать - русская, она два раза приезжала в Грузию за девочкой, но ей ее не показывали и она очень плакала. Мы точную фамилию мамы не знаем. Больше о себе Тамара ничего не знает. Мы не знаем - с какого роддома ее удочерили, мы не знаем точную дату рождения девочки и не знаем как ее назвали при рождении. Порой приёмные родители не всегда рассказывают детям правду, поэтому мы не имеем право осуждать биологическую мать. Тамара хочет узнать откуда идут ее корни и есть ли у неё братья и сестры. Может кто-то знает Елену Антоновну, или эту историю, или по фотографиям она похожа на кого-то. Откликнитесь пожалуйста. Анонимность гарантируем. Просьба ко всем помочь в поиске, найти биологических мать и родственников. Информацию Сообщать по номеру Ватсап: 89160126505 Галина», пишет Галина Сохадзе.



На фото: Тамара в разном возрасте

В Фейсбуке некая Галина Сохадзе, администратор группы по поиску людей, разместила объявление о поисках женщины из Липецка, которой в данный момент может быть 70-75 лет.«Ищем биологическую маму Собликову (Соблякову или Собельникову) Елену Антоновну», говорится в объявлении и рассказывается об одной история, или скорее даже трагедии какой-то липецкой семьи.В 1968 году в одном из роддомов Липецка была оставлена девочка. Ее зовут Тамара, официальной датой рождения считается 05.03.1968 г.«Тамару прямо с роддома Липецка удочерила грузинская семья в Грузию. Как приёмная мать Тамары рассказывала, что родная мать - русская, она два раза приезжала в Грузию за девочкой, но ей ее не показывали и она очень плакала. Мы точную фамилию мамы не знаем. Больше о себе Тамара ничего не знает. Мы не знаем - с какого роддома ее удочерили, мы не знаем точную дату рождения девочки и не знаем как ее назвали при рождении. Порой приёмные родители не всегда рассказывают детям правду, поэтому мы не имеем право осуждать биологическую мать. Тамара хочет узнать откуда идут ее корни и есть ли у неё братья и сестры. Может кто-то знает Елену Антоновну, или эту историю, или по фотографиям она похожа на кого-то. Откликнитесь пожалуйста. Анонимность гарантируем. Просьба ко всем помочь в поиске, найти биологических мать и родственников. Информацию Сообщать по номеру Ватсап: 89160126505 Галина», пишет Галина Сохадзе.