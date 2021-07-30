Полицейские просят помощи в розыске похитителя скутера

Сотрудники полиции просят помощи в установлении личности мужчины, которого подозревают в краже скутера от дома №3 по улице Петра Смородина в Липецке.Всех, кому что-либо известно о личности предполагаемого участника кражи или об иных обстоятельствах преступления, просят связаться с полицией. Телефоны: 02 (с мобильного 102), 36-91-61.Анонимность гарантирована.



