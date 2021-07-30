Происшествия

сегодня, 16:58

Полицейские просят помощи в розыске похитителя скутера

2 665
#кража
1
Полицейские просят помощи в розыске похитителя скутера
Сотрудники полиции просят помощи в установлении личности мужчины, которого подозревают в краже скутера от дома №3 по улице Петра Смородина в Липецке.

Всех, кому что-либо известно о личности предполагаемого участника кражи или об иных обстоятельствах преступления, просят связаться с полицией. Телефоны: 02 (с мобильного 102), 36-91-61.

Анонимность гарантирована.




2 665
#кража
1

Комментарии (2)

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42 минуты назад
Ещё ладно тарантайки бросают без присмотра, в гаражах не хранят. Но скутеры, мотоциклы, велосипеды бросать без присмотра это глупость. Так, что пусть на своих *
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@

53 минуты назад
До тех пор, пока будут законы такими, воровство не прекратится.
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