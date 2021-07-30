сегодня, 10:38
Мэр Москвы отменил обязательное использование перчаток в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Однако использование масок остается обязательным.
Однако использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.
"Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", - отмечается в сообщении.
"В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", - заявил Собянин.
В заключении глава столицы призвал москвичей не тянуть с вакцинацией, поскольку это поможет приблизить окончание пандемии.