Десантники откроют доску почета на доме бойца шестой роты в Грязях

30 июля, накануне 91-й годовщины образования воздушно-десантных войск ЛОО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» откроет памятную доску Роману Пахомову в Грязях на доме № 9а по улице Песковатской.



Как рассказал GOROD48 председатель правления ЛОО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов, из этого дома в 1998 году Роман ушел на службу в армию. Там он стал бойцом шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ. С 29 февраля по 1 марта 2000 года рота вела бой в Аргунском ущелье на высоте 776 вблизи селения Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.



- Предотвратив прорыв бандформирований, 84 из 90 десантников погибли. Среди них был гвардии рядовой Роман Пахомов. Он похоронен в Грязях. Посмертно Роман Пахомов награжден орденом Мужества, - рассказал Евгений Чуносов.



По словам Евгения Чуносов, открытие доски почета на доме бойца состоится в десять часов утра.



Два года назад такая же доска была установлена на школе, в которой учился Роман Пахомов.

