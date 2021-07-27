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Россиянам могут запретить тратить детские пособия на табак и алкоголь

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#детские пособия #закон #запрет #табак #алкоголь

Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и сигарет.

Курганская областная дума внесла в нижнюю палату парламента РФ законопроект, запрещающий тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, в частности, на алкоголь и табачные изделия. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" подготовлен в целях установления видов товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут расходоваться денежные средства, выплачиваемые в виде пособия на ребенка. К указанным видам товаров предлагается отнести алкогольную и никотинсодержащую продукцию, табачные изделия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта предлагают создать "социальный электронный счет", куда будут начисляться данные средства, в качестве одного из механизмов контроля расходования пособия, при этом внедрение такого механизма контроля возможно с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.

"Внедрение системы для перечисления пособия позволит осуществлять контроль за его целевым расходованием путем отслеживания транзакций. Так будет невозможна оплата алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, перечень которых устанавливается субъектом Российской Федерации. Внедрение такого механизма также позволит осуществлять контроль за расходованием пособия на ребенка, не возлагая дополнительных обязанностей на граждан по предоставлению отчетности. Практика предоставления гражданам меры социальной поддержки с использованием социального электронного счета уже была реализована в 2020 году в Калининградской области. Приобретение товаров работ и услуг с использованием схожего механизма - электронного сертификата внедряется на федеральном уровне начиная с 2021 года - в части приобретения технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, с 2023 года - в части лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - также отмечается в документе.

В целях обеспечения единства правоприменения на территории РФ полномочие по определению перечня иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, для оплаты которых не может использоваться детское пособие, предлагается закрепить за правительством РФ.

Дополнительных финансовых средств на внедрение такого механизма контроля не потребуется, - говорится в пояснительной записке.


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#детские пособия #закон #запрет #табак #алкоголь

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