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Кольцо трубного завода хотят сделать удобнее для движения
Проектировщики выявили основные проблемы этого участка и предложили варианты их решения. В том числе — возвращение пешеходных переходов и расширение второстепенных дорог.
Проект благоустройства затронул участок в 6,8 га. Авторы проекта обследовали территорию и опросили местных жителей. Итогом исследования стал список проблем участка:
- заторы в часы пик по улице Московской и улице Гагарина;
- отсутствие логически выстроенных организованных пешеходных путей и пешеходных переходов – на момент исследования территории были выявлены стихийные тропы и места несанкционированного пересечения пешеходами проезжей части;
- удаленность остановки по улице Циолковского со стороны движения с Товарного проезда и Лебедянского шоссе – существующее расположение остановочного павильона крайне неудобно для всех участников жизнедеятельности на данной территории: как для пешеходов, приезжающих общественным транспортом и вынужденных через удаленные пешеходные переходы возвращаться к магазинам на Товарном проезде, так и для владельцев малого и среднего бизнеса из-за снижения покупательской активности;
- неиспользуемость территории: в месте расположения трамвайных остановок имеется зеленый островок, который никак не используется. В результате осмотра были выявлены стихийные тропы на данном «островке», ведущие к автомагистрали, из чего последовал вывод, что жители используют данную территорию как пешеходную зону;
- неудовлетворительное состояние покрытий существующих пешеходных дорог;
- неорганизованная ливневая канализация;
- отсутствие организованных парковочных мест, в том числе отдельных парковочных мест для владельцев киосков;
- хаотичное расположение ларьков;
- морально устаревшие и незаконно установленные павильоны;
- мусор на территории;
- неухоженное озеленение;
- отсутствие автобусной остановки для междугородних рейсов;
- визуальный мусор и отсутствие дизайн-кода на территории;
- неудовлетворительное состояние забора в сквере с киосками и бетонного забора возле магазина «Пирамида»
- отсутствие единого стилистического решения фасадов зданий;
- малая освещенность территории в темное время суток;
- отсутствие организованных велосипедных путей;
- небо в проводах.
Проектировщики оценили ситуацию и дали свое решение проблем. На кольце предлагают снести незаконно установленные ларьки на остановочном павильоне «Кольцо трубного завода», демонтировать кирпичный магазин в сквере. Демонтажу также подлежат заброшенный и аварийный бетонный забор, расположенный на пересечении Товарного и Универсального проездов, а также металлический забор, расположенный в сквере киосков. При проектировании территории особое внимание было уделено разработке схемы пешеходных и транспортных путей с добавлением новых маршрутов для снижения заторов в часы-пик и комфортного передвижения пешеходов, а также организации парковочных мест.
Проектировщики предлагают сделать:
1) реконструкцию пешеходного покрытия – произвести замену покрытия из разрушенного асфальта на плитку;
2) озеленение (высадка деревьев, кустарников, многолетников, устройство газона);
3) защиту насаждения в мощении (приствольные ограждения – решетки, бордюры);
4) устройство лотков в плиточном покрытии;
5) элементы сопряжения поверхностей (бортовые камни, пандусы);
6) установку малых архитектурных форм (скамьи, урны, освещение);
7) устройство рекламы на остановках общественного транспорта;
8) ремонт фасадов зданий и легальных киосков;
9) замена остановок общественного транспорта;
10) устройство парковочных мест с нанесением разметки;
11) создание велосипедной дорожки вдоль улиц Гагарина-Московская, Гагарина- Циолковского;
12) создание дополнительных регулируемых пешеходных переходов через автомагистраль Гагарина-Московская;
13) создание разрыв-поворота через трамвайные пути по улице Циолковского на второстепенную дорогу с созданием дополнительного движения в сторону улицы Гагарина для снижения загруженности автомагистрали;
14) расширение второстепенных дорог-поворотов по улице Московская и Циолковского для снижения загруженности основных автомагистралей;
15) расширение полосы Московская-Гагарина в сторону улицы Гагарина;
16) организация пешеходных путей;
17) разбивка сквера на неиспользуемой территории зеленого «островка» Циолковского-Гагарина;
18) организованное расположение торговых точек в сквере киосков и создание зон отдыха;
19) установку автобусной остановки для междугородних рейсов
20) создание кармана для автобусов и остановки со стороны съезда с Лебедянского шоссе рядом с магазином «Стандарт».
Замечания и пожелания по проекту до 29 июля принимают на электронную почту департамента proekt@lipetskcity.ru.
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