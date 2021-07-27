Общество

сегодня, 11:35

Кольцо трубного завода хотят сделать удобнее для движения

24 1833
#проект #благоустройство
2
Кольцо трубного завода хотят сделать удобнее для движения

Проектировщики выявили основные проблемы этого участка и предложили варианты их решения. В том числе — возвращение пешеходных переходов и расширение второстепенных дорог.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка предлагает всем желающим обсудить проект комплексного благоустройства территории «Кольцо трубного завода». Оно предусмотрено на участке от дома № 11 по проезду Товарному до дома № 3/1 по улице Циолковского.

Проект благоустройства затронул участок в 6,8 га. Авторы проекта обследовали территорию и опросили местных жителей. Итогом исследования стал список проблем участка:

- заторы в часы пик по улице Московской и улице Гагарина;
- отсутствие логически выстроенных организованных пешеходных путей и пешеходных переходов – на момент исследования территории были выявлены стихийные тропы и места несанкционированного пересечения пешеходами проезжей части;
- удаленность остановки по улице Циолковского со стороны движения с Товарного проезда и Лебедянского шоссе – существующее расположение остановочного павильона крайне неудобно для всех участников жизнедеятельности на данной территории: как для пешеходов, приезжающих общественным транспортом и вынужденных через удаленные пешеходные переходы возвращаться к магазинам на Товарном проезде, так и для владельцев малого и среднего бизнеса из-за снижения покупательской активности;
- неиспользуемость территории: в месте расположения трамвайных остановок имеется зеленый островок, который никак не используется. В результате осмотра были выявлены стихийные тропы на данном «островке», ведущие к автомагистрали, из чего последовал вывод, что жители используют данную территорию как пешеходную зону;
- неудовлетворительное состояние покрытий существующих пешеходных дорог;
- неорганизованная ливневая канализация;
- отсутствие организованных парковочных мест, в том числе отдельных парковочных мест для владельцев киосков;
- хаотичное расположение ларьков;
- морально устаревшие и незаконно установленные павильоны;
- мусор на территории;
- неухоженное озеленение;
- отсутствие автобусной остановки для междугородних рейсов;
- визуальный мусор и отсутствие дизайн-кода на территории;
- неудовлетворительное состояние забора в сквере с киосками и бетонного забора возле магазина «Пирамида»
- отсутствие единого стилистического решения фасадов зданий;
- малая освещенность территории в темное время суток;
- отсутствие организованных велосипедных путей;
- небо в проводах.

Проектировщики оценили ситуацию и дали свое решение проблем. На кольце предлагают снести незаконно установленные ларьки на остановочном павильоне «Кольцо трубного завода», демонтировать кирпичный магазин в сквере. Демонтажу также подлежат заброшенный и аварийный бетонный забор, расположенный на пересечении Товарного и Универсального проездов, а также металлический забор, расположенный в сквере киосков. При проектировании территории особое внимание было уделено разработке схемы пешеходных и транспортных путей с добавлением новых маршрутов для снижения заторов в часы-пик и комфортного передвижения пешеходов, а также организации парковочных мест.

Проектировщики предлагают сделать:

1) реконструкцию пешеходного покрытия – произвести замену покрытия из разрушенного асфальта на плитку;
2) озеленение (высадка деревьев, кустарников, многолетников, устройство газона);
3) защиту насаждения в мощении (приствольные ограждения – решетки, бордюры);
4) устройство лотков в плиточном покрытии;
5) элементы сопряжения поверхностей (бортовые камни, пандусы);
6) установку малых архитектурных форм (скамьи, урны, освещение);
7) устройство рекламы на остановках общественного транспорта;
8) ремонт фасадов зданий и легальных киосков;
9) замена остановок общественного транспорта;
10) устройство парковочных мест с нанесением разметки;
11) создание велосипедной дорожки вдоль улиц Гагарина-Московская, Гагарина- Циолковского;
12) создание дополнительных регулируемых пешеходных переходов через автомагистраль Гагарина-Московская;
13) создание разрыв-поворота через трамвайные пути по улице Циолковского на второстепенную дорогу с созданием дополнительного движения в сторону улицы Гагарина для снижения загруженности автомагистрали;
14) расширение второстепенных дорог-поворотов по улице Московская и Циолковского для снижения загруженности основных автомагистралей;
15) расширение полосы Московская-Гагарина в сторону улицы Гагарина;
16) организация пешеходных путей;
17) разбивка сквера на неиспользуемой территории зеленого «островка» Циолковского-Гагарина;
18) организованное расположение торговых точек в сквере киосков и создание зон отдыха;
19) установку автобусной остановки для междугородних рейсов
20) создание кармана для автобусов и остановки со стороны съезда с Лебедянского шоссе рядом с магазином «Стандарт».

Замечания и пожелания по проекту до 29 июля принимают на электронную почту департамента proekt@lipetskcity.ru.
24 1833
#проект #благоустройство
2

Комментарии (24)

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Серж

3 минуты назад
Доделайте начатое
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Землянин

7 минут назад
Не надо делать удобнее, и так хорошо.
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Ужас

7 минут назад
Бред полный здесь проблема с пробкой а у них все сведено к единому стилю,красоте, плитке и хаотичным киоскам....
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РАБОТЯГА

11 минут назад
ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ - ВИАДУК! ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - ОТ ЛУКАВОГО.
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дед

26 минут назад
Вопрос, Если ты не в теме, в 1987 г Королев являлся первым секретарем Добринского райкома КПСС и к обустройству г.Липецка не имел никакого отношения.
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Водитель

33 минуты назад
Задуманное не спасет, нужен виадук. Это дороже но надежней, опять во главе угла экономия. которая закончится еще большими затратами.
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.

33 минуты назад
Опять одни хотелки.......
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гость

41 минуту назад
только виадук,все остальное-деньги на ветер!!!
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Эксперт

44 минуты назад
Давно пора!
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Манагер

46 минут назад
Трамваи надо было убирать а не троллейбусы. И вместо трамвайных путей расширять дороги!
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