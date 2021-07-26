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Антон Заболотный забил в первом же матче за ЦСКА и принёс команде победу

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#Футбол #Заболотный #Премьер-Лига
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Антон Заболотный забил в первом же матче за ЦСКА и принёс команде победу

Это самый громкий дебют воспитанника «Металлурга» в топ-клубе. 

Воспитанник липецкого футбола Антон Заболотный забил мяч в первом же официальном матче за ЦСКА, да ещё и принёс армейцам победу в домашнем матче над «Уфой» - 1:0.

На 61-й минуте ветеран команды экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев подал угловой и Антон, выше всех выпрыгнув в штрафной, головой послал мяч в ворота впритирку со штангой. Далеко не каждому футболисту удаётся в матче за топ-клуб (пусть и по российским меркам) открыть счёт голам в первой же игре. По крайней мере, такое не удавалось никому из липчан, ранее выступавших в известных командах – Максиму Григорьеву («Локомотив»), Геннадию Гришину («Торпедо»), Евгению Долгову («Динамо»). 

Заболотный перешёл в ЦСКА в начале лета из «Сочи», где провёл ударный прошлый сезон, забив в 27 матчах Премьер-Лиги 9 мячей и сделав 4 результативные передачи. Любопытно, что своё футбольное образование, начатое в СДЮШОР «Металлург», Заболотный завершал в Академии ЦСКА, но в молодости пробиться в главную команду не сумел. Сейчас же с 30-летним форвардом заключили контракт сразу на три года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год и он уже начал ее отрабатывать. 

31 июля Заболотного и ЦСКА ждёт столичное «дерби» с «Локомотивом».

Любопытно, что в матче «красно-синих» с «Уфой» на «ВЭБ-Арену» пускали не более 1 тысячи зрителей и только тех, кто имеет QR-коды, т.е. сделали прививку от коронавируса. Такие же ограничения были введены и на многих других матчах 1-го тура РПЛ. 

Антон Заболотный за свою карьеру поиграл в екатеринбургском «Урале», воронежском «Факеле», «Тосно» из Ленинградской области, «Зените» из Санкт-Петербурга. На минувшем чемпионате Европы был в заявке сборной России, но на поле так и не вышел. 

Фото ПФК ЦСКА.
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#Футбол #Заболотный #Премьер-Лига
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