Доброе утро, Липецк!

Врываемся в этот понедельник, 26 июля, с отличными новостями. Автобус №347 станет ходить чаще в час пик. В Липецке создают интерактивную карту велопарковок. Чиновники рассказали все о новых мерах поддержки семей. В парке Победы открылась трогательная фотовыставка под открытым небом.