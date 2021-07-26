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Доброе утро, Липецк!
Врываемся в этот понедельник, 26 июля, с отличными новостями. Автобус №347 станет ходить чаще в час пик. В Липецке создают интерактивную карту велопарковок. Чиновники рассказали все о новых мерах поддержки семей. В парке Победы открылась трогательная фотовыставка под открытым небом.
Транспорт и дороги
С понедельника изменяется расписание автобуса №347. Уже сегодня на этот маршрут выйдут два дополнительных автобуса. В связи с этим интервалы движения на маршруте в часы пик сократятся, а также увеличится продолжительность работы маршрутки вечером.
Коммуналка
Сотрудники Липецкого филиала «Квадры» приступили к капитальному ремонту теплотрассы на улице Интернациональной. На этом участке они заменят 288 метров тепловой сети. Стоимость работ составит 3,5 млн рублей. Ремонт, который завершится к середине сентября, повысит надежность подачи тепла и горячей воды для 106 жилых домов и поликлиники. Всю актуальную информацию о летней ремонтной кампании филиала вы найдете на сайте проекта «Сетевое обновление».
Эстетика утра
Так красиво и вкусно начинает неделю Виктория из Липецка. Утро — это не только суматоха, но и настроение на весь день.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Прививка в магазине
Сегодня мобильные вакцинации работают в гипермаркете «Линия» (с 10:00 до 14:00), в ТРЦ «Москва» (с 14:00 до 16:00), ТРЦ «Малибу» (с 12:00 до 16:00) и в ТЦ «Ноябрьский» (с 10:00 до 14:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
Лучший проект
В Липецке в понедельник завершается прием заявок на конкурс архитекторов «Золотая капитель». Архитекторы могут представить свои наиболее яркие и интересные объекты, реализованные в 2020-2021 годах – это общественные здания и сооружения, градостроительные комплексы, жилые дома, реконструкция и реставрация, общественные пространства и другие объекты. В прошлом году главный приз – статуэтку «Золотая капитель» и золотой диплом — получили авторы проекта многоэтажного дома на улице Нижней Логовой в Липецке.
Карта велопарковок
В Липецке хотят создать интерактивную карту велопарковок. Для реализации проекта нужны добровольцы. Им поручат вести базу данных. За работу отблагодарят.
Выплаты на детей
Управление социальной политики рассказало о мерах поддержки семей с детьми. Сейчас их стало так много, что вся информация не уместилась в один пост.
Фотовыставка
В парке Победы открыли фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто». Ветераны Великой Отечественной войны стали главными героями трех fashion-фотографов.
Вечер классики
В этот день 93 года назад родился Стэнли Кубрик, который стал знаменитым продюсером и кинорежиссером. Кстати, обрести мировую славу Кубрику помог роман Набокова. В 1962 году режиссер экранизировал «Лолиту». Вечер понедельника можно посвятить творчеству Кубрика и посмотреть один из его фильмов. А, может, и все три из этой подборки.
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