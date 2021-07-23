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сегодня, 12:28

Из-за обвалившегося балкона данковский чиновник получил представление от прокуратуры

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#прокуратура #балкон
Из-за обвалившегося балкона данковский чиновник получил представление от прокуратуры

В надзорном ведомстве провели проверку после того, как житель дома № 15 по улице Льва Толстого в Данкове  упал вместе с балконом.

Дом, где случилось ЧП, был признан аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации Данкова 13.12.2018 года. Так как это произошло после 01.01.2017, то включить его в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019–2025 годы» не получилось.

Прокуроры также выяснили, что управляющей компании в доме не было после того, как ООО «Наш Дом», которое занималось обслуживанием здания, было исключено из ЕГРЮЛ.

Однако вопрос проведения конкурсных процедур по отбору управляющей организации для дома на протяжении более чем шести месяцев отделом городского хозяйства администрации Данковского муниципального района не решался.

Кроме того, муниципалитетом как собственником шести жилых помещений в доме меры, направленные на восстановление балконного ограждения здания либо ограничение к нему доступа, не принимались.

— В связи с этим межрайонным прокурором в адрес заместителя главы администрации муниципалитета внесено представление. Наряду с этим, Данковским МСО СУ СК РФ по Липецкой области по факту обвала балкона вместе с находившимся на нем жильцом проводится доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#прокуратура #балкон

Комментарии (4)

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Мимо проходил

53 минуты назад
Еще раз доказывает ,что простого человека жизнь ,ничего не стоит
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Те ещё артисты

сегодня, 12:49
Очередное представление от прокуратуры!
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2 в 1

сегодня, 12:47
Вот и всё , дело закрыто! Наказывать некого!!
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вова

сегодня, 12:46
Наказание должно быть равнозначным, справедливым. А не проще ли виноватого чиновника с того же этажа отправить в свободный полёт? Поймите правильно, я не призываю, я просто интересуюсь.
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