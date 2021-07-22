«Руслан-1» просрочил исправление недостатков на проспекте Победе

По факту транспорт поехал по проспекту Победы в декабре прошлого года, но юридически этот объект до сих пор не принят в эксплуатацию липецкой мэрией.

2 июля было конечным сроком исправления выявленных еще в прошлом году специалистами Федерального учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» недостатков в строительстве второй очереди проспекта Победы в Липецке, но на дороге по-прежнему стоят знаки «дорожные работы». Почему?



- Проспект Победы до сих пор не принят в эксплуатацию. Однако стоит отметить, что основные нарекания уже устранены. Рабочие переложили асфальтобетон на участках дороги, которые не прошли проверку по ровности, обустроил парковку возле магазина «36,6», восстановил освещение на проблемных участках. Сейчас специалисты прокладывают дополнительные кабели для модернизации светофорных объектов на участке от Кольцевой площади до площади Танкистов. Задержка выполнения работ связана со сложностями в поставке необходимых материалов. Однако несмотря на это, заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», направит подрядчику претензию с требованием выплатить штраф за каждый день просрочки, - сообщили GORОD48 в администрации Липецка.



Напомним, что глава Липецка Евгения Уваркина осенью прошлого года приняла решение не оплачивать работы «Руслан-1» на 68,8 млн рублей до устранения замечаний.



Реновация проспекта Победы продолжалась два года и обошлась бюджетам всех уровней в 1,1 млрд рублей. Реконструкция второй его очереди была оценена в 649,9 миллиона. Тогда же, в конце прошлого года, правоохранительные органы выяснили, что на этом объекте работали гастарбайтеры-нелегалы, за что «Руслан-1» был оштрафован на на 1,3 млн рублей.