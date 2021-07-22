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сегодня, 10:47
В России может сильно подорожать одежда и обувь
Обновить гардероб для россиян станет дороже на 10-15%.
Российские ретейлеры предупредили о возможном росте цен на одежду и обувь в новом осенне-зимнем сезоне на 10–15%, а в начале 2022 года в рознице они могут вырасти на 18–20%, - передает РБК.
На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, - поясняют эксперты. По их словам, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Перевозки могут подорожать в 5-6 раз. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла 3 тысячи долларов, сейчас она доходит до 10 тысяч долларов, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, - напоминают ретейлеры.
По словам ретейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля.
Также подорожали материалы на одежду. Хлопок с начала года подорожал на 35%, "значительно" выросла и стоимость всех материалов, связанных с "химией", то есть тех, где задействованы нефтепродукты, - рассказал владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. По его словам, подорожало синтетическое волокно — эластан. Американский производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon скупил лучший эластан на рынке, и вслед за возникшим дефицитом у известных производителей волокна цены подняли и "ноунейм-компании", - поясняет экесперт.
Повышать цены готовы не все ретейлеры: в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) они остаются на уровне 2019 года. Группе, как говорит ее гендиректор Михаил Уржумцев, удается балансировать в регулировке маржи и расходной части. Прогнозировать цены в 2022 году Уржумцев не стал.
Увеличившаяся стоимость перевозок и сырья начала оказывать влияние на розничные цены уже с четвертого квартала 2020 года. В среднем они выросли на 5–10%, но те, у кого были большие товарные запасы, могли нивелировать частично этот рост, - отмечают эксперты. Ретейлеры предупреждали о росте стоимости продукции к летнему сезону.
На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, - поясняют эксперты. По их словам, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Перевозки могут подорожать в 5-6 раз. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла 3 тысячи долларов, сейчас она доходит до 10 тысяч долларов, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, - напоминают ретейлеры.
По словам ретейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля.
Также подорожали материалы на одежду. Хлопок с начала года подорожал на 35%, "значительно" выросла и стоимость всех материалов, связанных с "химией", то есть тех, где задействованы нефтепродукты, - рассказал владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. По его словам, подорожало синтетическое волокно — эластан. Американский производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon скупил лучший эластан на рынке, и вслед за возникшим дефицитом у известных производителей волокна цены подняли и "ноунейм-компании", - поясняет экесперт.
Повышать цены готовы не все ретейлеры: в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) они остаются на уровне 2019 года. Группе, как говорит ее гендиректор Михаил Уржумцев, удается балансировать в регулировке маржи и расходной части. Прогнозировать цены в 2022 году Уржумцев не стал.
Увеличившаяся стоимость перевозок и сырья начала оказывать влияние на розничные цены уже с четвертого квартала 2020 года. В среднем они выросли на 5–10%, но те, у кого были большие товарные запасы, могли нивелировать частично этот рост, - отмечают эксперты. Ретейлеры предупреждали о росте стоимости продукции к летнему сезону.