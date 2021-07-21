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Росстат: в Липецкой области абсолютно здоровыми признали только четверть детей

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#детское здоровье
Росстат: в Липецкой области абсолютно здоровыми признали только четверть детей

Только 27,4% детей в Липецкой области по результатам профилактических осмотров признаны в прошлом году абсолютно здоровыми – такие данные приводит Росстат в своем исследовании.  

Еще 55,7% юных жителей региона в возрасте от 0 до 17 лет отнесли ко второй группе здоровья (практически здоровы), 13,6% детского населения медики отнесли к III группе, 1,8% и 1,5% - к IV и V группам соответственно.  

Всего в 2020 году диспансеризацию в регионе прошли 168 576 детей – это 80,5% от запланированного (209 504 человека). В России профилактическими осмотрами охватили 68,4% от тех, кого должны были осмотреть медики. В том числе 100% необходимых диспансеризаций провели в Тамбовской и Омской областях и Карачаево-Черкессии, на последних местах по охвату оказались Еврейская автономная область (9,4%), Севастополь (20%) и Москва (24,6%).  

По данным Росстата больше всего абсолютно здоровых детей оказалось в Чечне, где к первой группе по итогам профилактических осмотров отнесли 61,1%, Карачаево-Черкессии (58,6%) и Кабардино-Балкарии (57,5%). Самая низкая доля абсолютно здоровых детей - в Санкт-Петербурге (10,7%), Смоленской (11,6%) и Волгоградской (11,9%) областях.  
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#детское здоровье

Комментарии (11)

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Билли Кид

5 минут назад
Гостья1, Не, ну зато все либерально и демократично. И есть Тик-Ток)))
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скиф

20 минут назад
Диспансеризация, согласен. В нашем городе совсем беда с узкими спецами. Хороших детских врачей нет, совсем нет. И это большая беда.
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Правда

20 минут назад
Забыл добавить.Смартфоны у детей зрение портят,сидят днями.Берегите детей.
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Гостья1

21 минуту назад
Почти в каждой семье были сады фруктовые да деревни,куда на лето к бабушкам отправляли ,на свежий воздух,молочком парным отпаивали.А сейчас полуфабрикаты их магазина с сомнительными ингредиентами.Разбиты садоводства,и в сёлах корову не найти.Молодеж спешит , ногти наращивать а не на грядках в земле работать.Мир интернета и гаджетов,а детям нужен свежий воздух без выхлопных газов и без магнитных полей.Здоровые дети могут родиться только в здоровом обществе ,где большая забота о человеке,о природе ,об экологии.Надеемся что мир будет лучше и человечество счастливее..
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Гость

24 минуты назад
Потому, что вопросами детского здоровья нужно заниматься на федеральном уровне. И для этого нужны немалые деньги. А у нас для детского питания в организованных коллективах тендеры объявляют. Кто меньше заявит, тот и выиграл. А чем кормят, никого не волнует. Выплаты на детей мизерные. Какой там прожиточный минимум для ребёнка? Как на эти деньги обеспечить дитя полноценным здоровым питанием? А спорт всем детям доступен? А квалифицированная медицинская помощь, разного рода оздоровительные мероприятия? Вопросов тьма...
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....

44 минуты назад
Естественный отбор не работает.Экология плохая.Родители курят и пьют.Откуда же детям быть здоровыми?
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Диспансеризация

46 минут назад
А если правильно осматривать, то ещё хуже показатели будут. Например, глазное дно смотреть на расширенный зрачок, чем многие пренебрегают. И вообще, с узкими специалистами беда. Или их просто нет, или преходящие осматривают бегло, на отмахнись. А про УЗИ многие даже и не слышали. В лучшем случае сделают общие анализы крови и мочи - вот и вся диспансеризация.
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Алькаш

46 минут назад
Правда,а ещё воздухом отравленым не дышать,воду не пить,в поликлиники не обращаться.Народец вообще какой то странный.
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потому -то

47 минут назад
Но там у мусульман свои хозяйства,свои пастбища в основном.Они наши колбасы не едят.
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потому -то

48 минут назад
Но там у мусульман свои хозяйства,свои пастбища в основном.Они наши колбасы не едят.
ответить
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