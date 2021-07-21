Росстат: в Липецкой области абсолютно здоровыми признали только четверть детей

Только 27,4% детей в Липецкой области по результатам профилактических осмотров признаны в прошлом году абсолютно здоровыми – такие данные приводит Росстат в своем исследовании.

Еще 55,7% юных жителей региона в возрасте от 0 до 17 лет отнесли ко второй группе здоровья (практически здоровы), 13,6% детского населения медики отнесли к III группе, 1,8% и 1,5% - к IV и V группам соответственно.



Всего в 2020 году диспансеризацию в регионе прошли 168 576 детей – это 80,5% от запланированного (209 504 человека). В России профилактическими осмотрами охватили 68,4% от тех, кого должны были осмотреть медики. В том числе 100% необходимых диспансеризаций провели в Тамбовской и Омской областях и Карачаево-Черкессии, на последних местах по охвату оказались Еврейская автономная область (9,4%), Севастополь (20%) и Москва (24,6%).



По данным Росстата больше всего абсолютно здоровых детей оказалось в Чечне, где к первой группе по итогам профилактических осмотров отнесли 61,1%, Карачаево-Черкессии (58,6%) и Кабардино-Балкарии (57,5%). Самая низкая доля абсолютно здоровых детей - в Санкт-Петербурге (10,7%), Смоленской (11,6%) и Волгоградской (11,9%) областях.

