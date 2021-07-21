Общество

сегодня, 10:17

В Липецке разрешили построить здание для еврейских обрядов

7 953
#строительство #проект
В Липецке разрешили построить здание для еврейских обрядов

А возле Комсомольского пруда запретили открывать магазин. Пустующее помещение запланировано для использования под иные цели.

Региональное управление строительства и архитектуры рассмотрело проекты, предложенные для реализации в Липецке. Среди них: запросы на использование земельных участков и объектов капитального строительства, а также проекты с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции зданий.

Управление дало разрешения на строительство магазина на улице Сельскохозяйственной, жилого дома на улице Красной, магазина на улице Ангарской, на реконструкцию склада под автосервис на проезде Товарном. Одобрено строительство многоэтажной стоянки на пересечении улиц Катукова и Кривенкова. Дано разрешение на строительство здания ритуальных обрядов возле помещения еврейской общины на улице Первомайской. GOROD48 ранее писал об этом проекте.

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Отказано проекту создания в Липецке нового магазина. Под него инвестор присмотрел пустующее здание на улице Скороходова, 2а. Причин для отказа оказалось две: помещение строили для предприятия общественного питания, и оно не соответствует действующему проекту планировки квартала. Кроме того, отказано проекту реконструкции административного здания на проезде Универсальном, проекту строительства частного дома на улице Новокарьерной из-за нахождения участка в приаэродромной зоне, плану строительства надстройки на магазине на улице Космонавтов,50а, проекту строительства административного здания с магазином в районе кафе «Белый аист» (проспект 60-летия СССР).
7 953
#строительство #проект

Комментарии (7)

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Главное чтобы

15 минут назад
Главное,чтобы все были вакцинированные , костры не разводили и не шумели после 23-00.
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Для своих обрядов

29 минут назад
им и так хватает помещений - думы, рады, парламенты, конгрессы.
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В душе,я еврей,

41 минуту назад
поэтому,я ЗА!
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Дона Роза

46 минут назад
Как же мы жили без этого ритуального здания)))
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Артём

55 минут назад
Так здание уже полтора года как построено!? Новость из прошлого?))
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А мнение жителей учитывалось?

58 минут назад
Да зачем на Первомайской? Ставьте заместо Спутника там самое место для обрядов.
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МК

сегодня, 10:29
Класс! Моя жена будет только рада этому!! Она еврейка!!!
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