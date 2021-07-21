сегодня, 10:17
В Липецке разрешили построить здание для еврейских обрядов
А возле Комсомольского пруда запретили открывать магазин. Пустующее помещение запланировано для использования под иные цели.
Управление дало разрешения на строительство магазина на улице Сельскохозяйственной, жилого дома на улице Красной, магазина на улице Ангарской, на реконструкцию склада под автосервис на проезде Товарном. Одобрено строительство многоэтажной стоянки на пересечении улиц Катукова и Кривенкова. Дано разрешение на строительство здания ритуальных обрядов возле помещения еврейской общины на улице Первомайской. GOROD48 ранее писал об этом проекте.
Отказано проекту создания в Липецке нового магазина. Под него инвестор присмотрел пустующее здание на улице Скороходова, 2а. Причин для отказа оказалось две: помещение строили для предприятия общественного питания, и оно не соответствует действующему проекту планировки квартала. Кроме того, отказано проекту реконструкции административного здания на проезде Универсальном, проекту строительства частного дома на улице Новокарьерной из-за нахождения участка в приаэродромной зоне, плану строительства надстройки на магазине на улице Космонавтов,50а, проекту строительства административного здания с магазином в районе кафе «Белый аист» (проспект 60-летия СССР).
Главное чтобы
Для своих обрядов
В душе,я еврей,
Дона Роза
Артём
А мнение жителей учитывалось?
МК