Коронавирус

12 минут назад

3 737 жителей Липецкой области больны COVID-19

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#коронавирус
3 737 жителей Липецкой области больны COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 37 037 случаев новой коронавирусной инфекции, 32 256 человек выздоровели, в том числе 142 за последние сутки, 3 737 — лечатся, 1 044 человека умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 042 человека.

В больницах сегодня находятся 878 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 859 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 242 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 166 случаев. Это неизменно, а районы, занимающие вторые и третьи места меняются чуть ли не каждый день. Сегодня на втором месте Лебедянский район — 20, третье поделили Елецкий и Липецкий районы — 10. В Тербунском районе — 6, в Ельце и Добровском районе — по 5, в Долгоруковском и Задонском районах — по 4, в Краснинском, Лев-Толстовском и Усманском районах — по 3, в Хлевенском районе — 2, в Данковском районе — один заболевший.
171
#коронавирус

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