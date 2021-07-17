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Кубинская вакцина показала 100%-ую эффективность против тяжелых форм коронавируса

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#коронавирус #прививка #вакцина #Куба

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода.

Вакцина от коронавируса Abdala кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB показала эффективность в 100% во время третьей фазы испытаний.

Это касается тяжелого течения заболевания и летального исхода. Препарат в 92,28% случаях предотвратил симптомы COVID-19, - говорится в публикации CIGB.

В испытаниях участвовали свыше миллиона человек.

Ранее вакцина получила разрешение на экстренное использование от регулятора страны.

Кубинские ученые разработали всего четыре вакцины против коронавируса. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB — интраназальный препарат Mambisa и инъекционный Abdala.

Soberana 02 и Abdala находятся в стадии промышленного производства, - передает РИА Новости.
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#коронавирус #прививка #вакцина #Куба

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