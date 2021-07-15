Происшествия

сегодня, 16:07

Лебедянский чиновник оштрафован за махинации с земельными участками

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#коррупция
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Лебедянский чиновник оштрафован за махинации с земельными участками

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации города Лебедянь, виновному в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что подсудимый дважды из личной заинтересованности использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы и внес в официальные документы заведомо ложные сведения, совершив служебный подлог.

«Так, экс-чиновник в нарушение федерального законодательства передал в аренду заинтересованному лицу два земельных участка, находящихся в муниципальной собственности. При этом в официальные документы он внес ложные сведения о порядке подготовки, организации, проведения открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды земельных участков. Противоправные действия чиновника повлекли существенное нарушение прав граждан, желавших участвовать в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды, и интересов государства в лице администрации Лебедянского муниципального района», - сообщает пресс-служба СКРФ по региону.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 60 тысяч рублей.
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#коррупция
1

Комментарии (12)

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Как гость
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интересуюсь спрость

45 минут назад
А как фамилия то у этого экс-чиновника?
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Гость.

сегодня, 18:22
Врятли земля в центре Лебедяни стоит 60 косарей? Там и магазины проверить особенно в центральной части не мешало. Здание до революционной постройки превращается в торговый комплекс.
ответить

Гидромицентр.

сегодня, 17:30
А к вам прокурор не заезжал на мазде 6.? Так он её разбил,а потом гриву прятал от камеры.
ответить

За справедливость.

сегодня, 17:12
А судьи кто?Вот и ответ.
ответить

понятно

сегодня, 17:11
жесть, своих не сажают
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Житель

сегодня, 17:04
Лебедянь странный городок,сколько здесь воровали чинуши и все как с гуся вода,все на свободе,а ведь должны сидеть в камере.Интересно почему?
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Заратустра

сегодня, 16:53
60к штрафа и все? А 10 шоколадок сворует кто - тот на три годка поедет сразу. Такое вот кривосудие
ответить

Во как бывает.

сегодня, 16:44
Заплатил штраф и продолжает работу дальше.
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Наверное

сегодня, 16:42
потому, что взятка "не обнаружилась", а всего лишь "служебный подлог", который был видимо совсем бескорыстный :)))
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Мимо проходил

сегодня, 16:28
Хорошо что мы живем в России!!!
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