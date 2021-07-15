Лебедянский чиновник оштрафован за махинации с земельными участками

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации города Лебедянь, виновному в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).





Следствием и судом установлено, что подсудимый дважды из личной заинтересованности использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы и внес в официальные документы заведомо ложные сведения, совершив служебный подлог.



«Так, экс-чиновник в нарушение федерального законодательства передал в аренду заинтересованному лицу два земельных участка, находящихся в муниципальной собственности. При этом в официальные документы он внес ложные сведения о порядке подготовки, организации, проведения открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды земельных участков. Противоправные действия чиновника повлекли существенное нарушение прав граждан, желавших участвовать в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды, и интересов государства в лице администрации Лебедянского муниципального района», - сообщает пресс-служба СКРФ по региону.



Виновному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 60 тысяч рублей.

