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Фильм российского режиссёра Серебренникова «Петровы в гриппе» показали на Каннском фестивале
Фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» показали на Каннском кинофестивале.
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" был представлен на Каннском фестивале во Франции, - передает РИА Новости.
"Мы праздновали премьеру фильма ("Петровы в гриппе") на Каннском фестивале. Красная дорожка, наши друзья идут по ней. А мы в павильоне, где я сейчас снимаю новый фильм, тоже себе устроили красную дорожку, ходили по ней и смотрели трансляцию, как наши друзья по ней идут", - рассказал режиссёр.
По его словам, он работает над новым фильмом с той же командой, которая работала над "Петровыми в гриппе".
Он отметил, что большое французское, итальянское, британское, американское кино сформировало у него отношение к кинематографу как к искусству.
Говоря о "Петровых в гриппе", он отметил метафоричность картины. "Но честно говоря, мы начали снимать фильм еще до того, как кто-то произнес слово пандемия. Наверное, у русской литературы - а роман Сальникова, по которому снят фильм - это прекрасная русская литература… есть какое-то пророчество", - пояснил режиссер.
За дни Каннского фестиваля права на показ ленты Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" приобрели более десятка стран, - сообщили в пресс-службе Sony Pictures, занимающейся прокатом картины в России.
"Компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом (дистрибьютор Imagine), Грецией (Weird Wave), Италией (I Wonder Pictures), Португалией (Films4you), Польшей (Gutek Film), Чешской Республикой и Словакией (Film Europe), странами Балтии (Kino Soprus), странами бывшей Югославии (Megacom)", - перечислили в Sony Pictures.
Также права на прокат картины были проданы Израилю (Lev Cinema/Shani Films), Турции (Fabula Films), Мексике (Cine Canibal) и Индонезии (Falcon Pictures). Во Франции фильм начнут показывать в декабре 2021 года. Ранее также были приобретены права на ее показ в Великобритании, Швейцарии и Германии.
В России картина выйдет в прокат 9 сентября, - передает "Интерфакс".
"Петровы в гриппе" - совместное производство России, Франции, Германии и Швейцарии. Картина снята по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников.
По словам Серебренникова, "Петровы в гриппе" - это "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".
"Мы праздновали премьеру фильма ("Петровы в гриппе") на Каннском фестивале. Красная дорожка, наши друзья идут по ней. А мы в павильоне, где я сейчас снимаю новый фильм, тоже себе устроили красную дорожку, ходили по ней и смотрели трансляцию, как наши друзья по ней идут", - рассказал режиссёр.
По его словам, он работает над новым фильмом с той же командой, которая работала над "Петровыми в гриппе".
Он отметил, что большое французское, итальянское, британское, американское кино сформировало у него отношение к кинематографу как к искусству.
Говоря о "Петровых в гриппе", он отметил метафоричность картины. "Но честно говоря, мы начали снимать фильм еще до того, как кто-то произнес слово пандемия. Наверное, у русской литературы - а роман Сальникова, по которому снят фильм - это прекрасная русская литература… есть какое-то пророчество", - пояснил режиссер.
За дни Каннского фестиваля права на показ ленты Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" приобрели более десятка стран, - сообщили в пресс-службе Sony Pictures, занимающейся прокатом картины в России.
"Компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом (дистрибьютор Imagine), Грецией (Weird Wave), Италией (I Wonder Pictures), Португалией (Films4you), Польшей (Gutek Film), Чешской Республикой и Словакией (Film Europe), странами Балтии (Kino Soprus), странами бывшей Югославии (Megacom)", - перечислили в Sony Pictures.
Также права на прокат картины были проданы Израилю (Lev Cinema/Shani Films), Турции (Fabula Films), Мексике (Cine Canibal) и Индонезии (Falcon Pictures). Во Франции фильм начнут показывать в декабре 2021 года. Ранее также были приобретены права на ее показ в Великобритании, Швейцарии и Германии.
В России картина выйдет в прокат 9 сентября, - передает "Интерфакс".
"Петровы в гриппе" - совместное производство России, Франции, Германии и Швейцарии. Картина снята по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников.
По словам Серебренникова, "Петровы в гриппе" - это "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".