Происшествия
сегодня, 09:57
В Липецке эвакуировали ТД «Меркурий»
5 6297
Всех покупателей и продавцов попросили экстренно покинуть помещение.
Сегодня около 09:40 в ТД «Меркурий» раздалось объявление по громкоговорителю: «Внимание, просим по техническим причинам покинуть здание магазина». Сотрудники охраны ничего не объясняли покупателям и попросили на выход.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, никаких сигналах о необходимости помощи экстренных служб от администрации «Меркурия» не поступало.
Вышедший персонал и покупателей пригласили обратно в магазин примерно через пять минут. Оказалось, что в «Меркурии» проходили учения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, никаких сигналах о необходимости помощи экстренных служб от администрации «Меркурия» не поступало.
Вышедший персонал и покупателей пригласили обратно в магазин примерно через пять минут. Оказалось, что в «Меркурии» проходили учения.
5 6297
Эксперт
Ленин
Ленин
читатель
кеша