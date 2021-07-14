В Липецке эвакуировали ТД «Меркурий»

Всех покупателей и продавцов попросили экстренно покинуть помещение.

Сегодня около 09:40 в ТД «Меркурий» раздалось объявление по громкоговорителю: «Внимание, просим по техническим причинам покинуть здание магазина». Сотрудники охраны ничего не объясняли покупателям и попросили на выход.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, никаких сигналах о необходимости помощи экстренных служб от администрации «Меркурия» не поступало.



Вышедший персонал и покупателей пригласили обратно в магазин примерно через пять минут. Оказалось, что в «Меркурии» проходили учения.