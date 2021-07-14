Происшествия

сегодня, 09:57

В Липецке эвакуировали ТД «Меркурий»

5 6297
#эвакуация
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В Липецке эвакуировали ТД «Меркурий»

Всех покупателей и продавцов попросили экстренно покинуть помещение.

Сегодня около 09:40 в ТД «Меркурий» раздалось объявление по громкоговорителю: «Внимание, просим по техническим причинам покинуть здание магазина». Сотрудники охраны ничего не объясняли покупателям и попросили на выход.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, никаких сигналах о необходимости помощи экстренных служб от администрации «Меркурия» не поступало.

Вышедший персонал и покупателей пригласили обратно в магазин примерно через пять минут. Оказалось, что в «Меркурии» проходили учения.
5 6297
#эвакуация
2

Комментарии (5)

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Эксперт

49 минут назад
Вы еще такие учения проведите в ТЦ Радуга на Заводской , покупатели будут в восторге.
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Ленин

сегодня, 11:48
читатель, когда в стране нет денег - чем ещё заняться?
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Ленин

сегодня, 11:46
В СССР такого не было. А даже если и было, то в новостях такое неписали, дабы не раздражать народ, пытающийся ценой своих жизней выполнить пятилетний план в три года.
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читатель

сегодня, 10:38
Внутренние учения - это вполне нормально. Администрация и персонал обязаны знать, как и что делать. Чтобы, в случае чего не растеряться.
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кеша

сегодня, 10:14
Цирк !
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