В Липецке «пятнадцатая» врезалась в дерево

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека..





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 13 июля в Липецке на дороге «Обход ЛТЗ» 31-летняя женщина– водитель «ВАЗ-2115» не справилась с управлением, съехала с дороги и автомобиль врезался в дерево. Женщину доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.



В селе Юсово Чаплыгинского района около половины девятого вечера 15-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



13 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4399 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 157.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3929 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей.



