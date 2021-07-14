Происшествия

сегодня, 09:37

В Липецке «пятнадцатая» врезалась в дерево

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#авария #ДТП
В Липецке «пятнадцатая» врезалась в дерево

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы  два человека..

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 13 июля в Липецке на дороге «Обход ЛТЗ» 31-летняя женщина– водитель «ВАЗ-2115» не справилась с управлением, съехала с дороги и автомобиль врезался в дерево. Женщину доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В селе Юсово Чаплыгинского района около половины девятого вечера 15-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

13 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4399 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 157.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3929 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей.

7 2402
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Лавочница

36 минут назад
Виноват тот, кто посадил дерево так, что в него врезаются машины. Уильям Блейк "Poisoned Tree".
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Нонка

52 минуты назад
Во правильно -стриги энтих ,а то позволяют себе!Деньги в бюджет -славно,славно!
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Липчанин

сегодня, 11:02
Головой думай что пишешь, с таких есть что взять, а вот с дырявых шестеро кроме соплёй и слез ни чего и войдите в положение
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Пьяных

сегодня, 10:33
Надо искать в Ссёлках возле школы и поликлиники.Каждый вечер с 23 до 3 часов гулянки и гонки.Вот где будет прибыль.
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В кола

сегодня, 10:14
Неадекваты ездят и на иномарках и на отечественных авто. И не обязательно это молодёжь.
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Головой думай что пишешь

сегодня, 10:03
Липчанин, как правило неадекватная молодёжь ездит на иномарках(папиных и маминых), которая даже на пешехлных переходах не уступает, дальше понты несусветные. Так что прежде чем писать чушь думайте! "липчанин"
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Липчанин

сегодня, 09:49
Езжу и когда вижу жигули классику или 14,15 , особенно ночью, самое страшное. Как правило на этих машинах ездят молодёжь неадекватная
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